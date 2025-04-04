Как курганцам обезопасить себя от мошенников: лайфхак от сотрудника банка

Мошенники часто звонят курганцам, подменяя телефонные номера банков и представляясь банковскими сотрудниками. О том, как распознать аферистов по звонку, рассказала представитель одного из банков Елена Баитова.
«В номерах многих банков есть ноль. Мошенники заменяют его на заглавную букву „О “, которая на экране смартфона от нуля почти неотличима. И когда человеку звонят, например, с номера 9ОО, он думает, что это 900, и начинает доверять звонящему. Чтобы не попасться на такую уловку, нужно самостоятельно занести в список контактов своего смартфона правильно написанный номер своего банка и обозначить контакт названием банка. Поэтому, когда на экране у вас высветится не название банка, а 9ОО, вы будете знать, что это — мошенники», — пояснила Елена Баитова.
Она отметила, что банковские сотрудники никогда не звонят в мессенджерах и ни в коем случае не запрашивают реквизиты карт. Все звонки из банка поступают только по телефону, без призывов к каким-либо операциям с деньгами.
Ранее URA.RU рассказывало о мошенниках, которые звонят от лица сотрудников энергосбытовой компании и просят жителей предоставить личные данные и коды якобы для проверки приборов учета. Компания предупреждает курганцев о необходимости быть бдительными и не предоставлять конфиденциальную информацию по телефону.
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