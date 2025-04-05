Куйвашев прокомментировал сообщения об уголовном деле

Куйвашев: я ничего не знаю об уголовном деле
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Евгений Куйвашев посоветовал журналистам перепроверять информацию о якобы его задержании
Евгений Куйвашев посоветовал журналистам перепроверять информацию о якобы его задержании Фото:

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на сообщения о якобы уголовном деле, фигурантом которого он стал. Экс-глава региона в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что ему ничего об этом не известно и посоветовал уточнить информацию у тех, кто ее распространяет. 

«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — заявил Куйвашев. Его комментарий опубликован в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня». 

Таким образом бывший губернатор Свердловской области прокомментировал сообщения «Коммерсанта» о том, что он стал фигурантом уголовного дела «коррупционной направленности». Материал появился на сайте газеты вечером, 4 апреля. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, писали, что с Куйвашевым проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве. При этом его процессуальный статус им не был известен. 

А ранее, в марте, несколько СМИ сообщали о якобы допросе Евгения Куйвашева ФСБ. В ответ на это бывший губернатор Свердловской области посоветовал проверять полученную информацию у источников, которые ее распространяют. «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — комментировал информацию о якобы допросе Куйвашев. 

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Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на сообщения о якобы уголовном деле, фигурантом которого он стал. Экс-глава региона в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что ему ничего об этом не известно и посоветовал уточнить информацию у тех, кто ее распространяет.  «Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — заявил Куйвашев. Его комментарий опубликован в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».  Таким образом бывший губернатор Свердловской области прокомментировал сообщения «Коммерсанта» о том, что он стал фигурантом уголовного дела «коррупционной направленности». Материал появился на сайте газеты вечером, 4 апреля. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, писали, что с Куйвашевым проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве. При этом его процессуальный статус им не был известен.  А ранее, в марте, несколько СМИ сообщали о якобы допросе Евгения Куйвашева ФСБ. В ответ на это бывший губернатор Свердловской области посоветовал проверять полученную информацию у источников, которые ее распространяют. «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — комментировал информацию о якобы допросе Куйвашев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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