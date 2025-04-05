Куйвашев прокомментировал сообщения об уголовном деле

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на сообщения о якобы уголовном деле, фигурантом которого он стал. Экс-глава региона в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что ему ничего об этом не известно и посоветовал уточнить информацию у тех, кто ее распространяет.
«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — заявил Куйвашев. Его комментарий опубликован в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».
Таким образом бывший губернатор Свердловской области прокомментировал сообщения «Коммерсанта» о том, что он стал фигурантом уголовного дела «коррупционной направленности». Материал появился на сайте газеты вечером, 4 апреля. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, писали, что с Куйвашевым проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве. При этом его процессуальный статус им не был известен.
А ранее, в марте, несколько СМИ сообщали о якобы допросе Евгения Куйвашева ФСБ. В ответ на это бывший губернатор Свердловской области посоветовал проверять полученную информацию у источников, которые ее распространяют. «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — комментировал информацию о якобы допросе Куйвашев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.