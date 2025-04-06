Информация о пострадавших не уточняется
В Тюмени вечером на улице Промышленной загорелся частный дом. Со слов очевидцев, здание спасти не удалось.
На видео здание полностью охвачено огнем
«Сгорел дом на улице Промышленной», — сообщает telegram-канал «ЧП Тюмень». Пожар произошел вечером 6 апреля.
Причины возгорания и есть ли пострадавшие — не уточняется. На место прибыли все экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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