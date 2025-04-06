06 апреля 2025
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В Тюмени частный дом полностью охвачен огнем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Тюмени вечером на улице Промышленной загорелся частный дом. Со слов очевидцев, здание спасти не удалось.

На видео здание полностью охвачено огнем
На видео здание полностью охвачено огнем
Фото:

«Сгорел дом на улице Промышленной», — сообщает telegram-канал «ЧП Тюмень». Пожар произошел вечером 6 апреля.

Причины возгорания и есть ли пострадавшие — не уточняется. На место прибыли все экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени вечером на улице Промышленной загорелся частный дом. Со слов очевидцев, здание спасти не удалось. «Сгорел дом на улице Промышленной», — сообщает telegram-канал «ЧП Тюмень». Пожар произошел вечером 6 апреля. Причины возгорания и есть ли пострадавшие — не уточняется. На место прибыли все экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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