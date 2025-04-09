В Кургане в апреле пройдут рок- и рэп-фестивали

В Кургане в апреле пройдет рок-фестиваль «Поехали» (18+) и рэп-фестиваль. Первый пройдет 12 апреля, а второй ожидается 27 апреля. На фестивалях выступят местные музыкальные коллективы. Об этом сообщается в соцсетях.
«Что тебя ждет: живая музыка от топовых местных коллективов таких как „PanTheOn“, „Аритмия“, рок-группа „P. M.“, кавер-рок-группа „АВАНТЮРА“. <...> Это не просто концерт — это встреча с единомышленниками, возможность открыть для себя новые имена и насладиться живой музыкой в кругу близких по духу людей. Дата: 12 апреля», — пишут организаторы во встрече «“» в соцсети ВКонтакте.
Организаторы обещают море адреналина, новые открытия в мире рок-музыки и возможность пообщаться с музыкантами. Концерт откроет свежий взгляд на рок, уникальные композиции и экспериментальные звучания.
На рэп-фестивале «Курганский андеграунд VOI.1» посетителей ждут выступления исполнителей курганского рэпа, включая Паль, Lorty, Bildmeister, Asd, Esin, Razvaltes, Yongnekz и Localmma. Здесь организаторы обещают «заедающие» мотивы с острыми панчами, которые зарядят энергией. Кроме того, посетителей ждет розыгрыш призов.
В марте в Кургане прошел ряд значительных спортивных событий. Всероссийские и региональные соревнования прошли по боксу, баскетболу, плаванию, спортивной борьбе и футзалу.
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