Несколько домов и землю под ними изымут для КРТ в Тюмени

Два дома по улицам Совхозная, 125 и 2-я Луговая — Береговая в Тюмени изымут для реализации проекта комплексного развития территорий. Данная информация опубликована на сайте администрации города.
«В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая, Изумрудная, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозная, улицы Магаданская города Тюмени принято решение „Об изъятии объектов“. Изымут земельный участок и жилые помещения», — написано в сообщении.
Ранее в Тюмени под КРТ изъяли более 20 гаражей. Они находятся в районе улицы Горпищекомбинатовская.
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