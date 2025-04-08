08 апреля 2025

Несколько домов и землю под ними изымут для КРТ в Тюмени

Под КРТ в Тюмени заберут два дома и участки земли под ними
© Служба новостей «URA.RU»
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Для КРТ изымут два дома, один из которых многоквартирный
Для КРТ изымут два дома, один из которых многоквартирный Фото:

Два дома по улицам Совхозная, 125 и 2-я Луговая — Береговая в Тюмени изымут для реализации проекта комплексного развития территорий. Данная информация опубликована на сайте администрации города.

«В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая, Изумрудная, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозная, улицы Магаданская города Тюмени принято решение „Об изъятии объектов“. Изымут земельный участок и жилые помещения», — написано в сообщении.

Ранее в Тюмени под КРТ изъяли более 20 гаражей. Они находятся в районе улицы Горпищекомбинатовская.

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Два дома по улицам Совхозная, 125 и 2-я Луговая — Береговая в Тюмени изымут для реализации проекта комплексного развития территорий. Данная информация опубликована на сайте администрации города. «В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая, Изумрудная, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозная, улицы Магаданская города Тюмени принято решение „Об изъятии объектов“. Изымут земельный участок и жилые помещения», — написано в сообщении. Ранее в Тюмени под КРТ изъяли более 20 гаражей. Они находятся в районе улицы Горпищекомбинатовская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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