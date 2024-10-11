«Это какой-то театр абсурда»: челябинский герой СВО рассказал о трудностях во время лечения

Челябинский герой СВО Зарипов столкнулся с рядом трудностей во время лечения

12 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Артур Зарипов стремится вернуться в строй Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кавалер двух орденов Мужества, подполковник Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область), уже более двух лет проходит курс лечения после тяжелых ранений, полученных в ходе СВО. С какими трудностями столкнулся военный за период лечения — в материале URA.RU. «Сам не понимаю, как смог выжить» Статья по теме Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом Зарипов получил ранения на одной из высот Донецкого направления в сентябре 2022 года. По нему вели прицельный огонь из танка. Несколько часов он пролежал под обстрелом, обкалывая себя промедолом, чтобы не потерять сознание. Спасти его удалось бойцам казачьего батальона «Терек», которые 200 метров тащили его до укрытия, попутно снимая вражеские растяжки. Спустя время военный признался, что не понимает, как ему удалось выжить в том бою. Сила духа и непоколебимый характер Осколками Зарипову повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Но не сдался и начал реабилитацию, желая скорее вернуться на службу. Еще находясь на больничной койке, военный принялся заниматься со штангой и гантелями. Было тяжело, но любящая семья и заботливые врачи не позволили опустить руки. Далее курс восстановления проходил в Центре имени Илизарова в Кургане. Зарипову надо было снимать пластины с ноги и ставить специальный аппарат, чтобы вытянуть кость. Попасть в Центр было не так просто. Власти Челябинской области помогли военному: он получил квоту и отправился на лечение. Благодарность врачам За все время лечения не было и дня, чтобы Зарипов не был благодарен врачам, помогавших ему на разных этапах восстановления. По его словам, все они — специалисты высочайшего класса. Первый тревожный звонок До августа 2024 года Зарипов спокойно восстанавливался: прошел военно-врачебную комиссию, которая постановила выдать ему 60-дневный отпуск по болезни, написал рапорт на имя командира части, приложил все необходимые документы и продолжил лечение. Но прошло время и выяснилось, что рапорт так и не был рассмотрен, а военного и вовсе объявили самовольно оставившим часть. Доступ к денежному довольствию был заблокирован, а честь офицера — запятнана. Благо, в гарнизонной прокуратуре разобрались в ситуации. Командиру военной части было внесено представление об устранении нарушений. По итогу его приказ об объявлении Зарипова беглецом был признан незаконным. Военный смог спокойно продолжить лечение. Выгнали из госпиталя Следующая неприятная ситуация произошла с Зариповым через месяц. Его принудительно выписали из филиала №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ. По словам военного, так решил начальник филиала. «Я спросил разрешения направить меня в екатеринбургский или в один из московских госпиталей. Мне отказали. Позже довели что меня собираются поездом отправить в Хабаровск. Зачем? Не понимаю. Мне нужна экстренная медицинская помощь, а не путешествия, — отметил в разговоре с URA.RU военный. После того, как Зарипова выгнали из военного госпиталя, он отправился на прием в горбольницу №1 Челябинска. Там его экстренно госпитализировали, провели операцию на раненом горле. Сейчас с ним занимаются фониатры и фонопеды. Учат его заново говорить. В военном госпитале, в свою очередь, узнав о госпитализации Зарипова в ГКБ №1 Челябинска, объявили его самовольщиком. «Это какой-то театр абсурда», — только так смог объяснить происходящее военнослужащий. Обращаюсь к вам «как офицер к офицеру» Новость по теме Раненный на СВО челябинский офицер обратился за помощью к полпреду Жоге События последних месяцев вынудили Зарипова обратиться за помощью. В лице нового полпреда президента в УрФО Артема Жоги военный увидел союзника, который поможет справиться с чередой неувязок. Он обратился к нему «как офицер к офицеру». В своем обращении Зарипов рассказал о незаконных решениях командования, которые не дают ему продолжить лечение. Подобные решения, по мнению военного, отражаются на престиже военной службы, а точнее на его снижении. «Дайте мне возможность вылечиться и стать в строй защитников Отечества. Я уверен, что со своим обширным опытом я принесу немало пользы в нашем нелегком, но почетным деле — служения Родине! Честь имею, служу России!», — закончил свое обращение офицер. «Несмотря на трудности, стремлюсь быть полезным» Сейчас Зарипов продолжает лечение. Сколько оно продлится — зависит от возможностей организма и врачей. Но несмотря на все трудности военный делает все возможное для скорейшего возвращения на службу. «Я не потерял веру в людей, веру в хорошее. По-прежнему хочу служить и быть по-настоящему полезным государству. Так как военная служба — дело всей моей жизни», — отметил Зарипов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кавалер двух орденов Мужества, подполковник Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область), уже более двух лет проходит курс лечения после тяжелых ранений, полученных в ходе СВО. С какими трудностями столкнулся военный за период лечения — в материале URA.RU. Зарипов получил ранения на одной из высот Донецкого направления в сентябре 2022 года. По нему вели прицельный огонь из танка. Несколько часов он пролежал под обстрелом, обкалывая себя промедолом, чтобы не потерять сознание. Спасти его удалось бойцам казачьего батальона «Терек», которые 200 метров тащили его до укрытия, попутно снимая вражеские растяжки. Спустя время военный признался, что не понимает, как ему удалось выжить в том бою. Осколками Зарипову повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Но не сдался и начал реабилитацию, желая скорее вернуться на службу. Еще находясь на больничной койке, военный принялся заниматься со штангой и гантелями. Было тяжело, но любящая семья и заботливые врачи не позволили опустить руки. Далее курс восстановления проходил в Центре имени Илизарова в Кургане. Зарипову надо было снимать пластины с ноги и ставить специальный аппарат, чтобы вытянуть кость. Попасть в Центр было не так просто. Власти Челябинской области помогли военному: он получил квоту и отправился на лечение. За все время лечения не было и дня, чтобы Зарипов не был благодарен врачам, помогавших ему на разных этапах восстановления. По его словам, все они — специалисты высочайшего класса. До августа 2024 года Зарипов спокойно восстанавливался: прошел военно-врачебную комиссию, которая постановила выдать ему 60-дневный отпуск по болезни, написал рапорт на имя командира части, приложил все необходимые документы и продолжил лечение. Но прошло время и выяснилось, что рапорт так и не был рассмотрен, а военного и вовсе объявили самовольно оставившим часть. Доступ к денежному довольствию был заблокирован, а честь офицера — запятнана. Благо, в гарнизонной прокуратуре разобрались в ситуации. Командиру военной части было внесено представление об устранении нарушений. По итогу его приказ об объявлении Зарипова беглецом был признан незаконным. Военный смог спокойно продолжить лечение. Следующая неприятная ситуация произошла с Зариповым через месяц. Его принудительно выписали из филиала №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ. По словам военного, так решил начальник филиала. «Я спросил разрешения направить меня в екатеринбургский или в один из московских госпиталей. Мне отказали. Позже довели что меня собираются поездом отправить в Хабаровск. Зачем? Не понимаю. Мне нужна экстренная медицинская помощь, а не путешествия, — отметил в разговоре с URA.RU военный. После того, как Зарипова выгнали из военного госпиталя, он отправился на прием в горбольницу №1 Челябинска. Там его экстренно госпитализировали, провели операцию на раненом горле. Сейчас с ним занимаются фониатры и фонопеды. Учат его заново говорить. В военном госпитале, в свою очередь, узнав о госпитализации Зарипова в ГКБ №1 Челябинска, объявили его самовольщиком. «Это какой-то театр абсурда», — только так смог объяснить происходящее военнослужащий. События последних месяцев вынудили Зарипова обратиться за помощью. В лице нового полпреда президента в УрФО Артема Жоги военный увидел союзника, который поможет справиться с чередой неувязок. Он обратился к нему «как офицер к офицеру». В своем обращении Зарипов рассказал о незаконных решениях командования, которые не дают ему продолжить лечение. Подобные решения, по мнению военного, отражаются на престиже военной службы, а точнее на его снижении. «Дайте мне возможность вылечиться и стать в строй защитников Отечества. Я уверен, что со своим обширным опытом я принесу немало пользы в нашем нелегком, но почетным деле — служения Родине! Честь имею, служу России!», — закончил свое обращение офицер. Сейчас Зарипов продолжает лечение. Сколько оно продлится — зависит от возможностей организма и врачей. Но несмотря на все трудности военный делает все возможное для скорейшего возвращения на службу. «Я не потерял веру в людей, веру в хорошее. По-прежнему хочу служить и быть по-настоящему полезным государству. Так как военная служба — дело всей моей жизни», — отметил Зарипов.