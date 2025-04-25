Пять дней раненый боец оборонял танк от фрицев: жизнь и подвиг курганского Героя СССР Кудрина

Танкист Иван Кудрин в годы Великой Отечественной войны стал одним из первых Героев Советского Союза из Курганской области. В 1941 году, будучи механиком-водителем танка на Ленинградском фронте, отличился в бою у деревни Озерки. Его танк увяз в болоте, и Кудрин, несмотря на два тяжелых ранения, в течение пяти дней отражал атаки врага, пока не подошла помощь. За этот подвиг в ноябре 1941 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. О его жизни и подвиге — в материале URA.RU.
До войны
Иван Степанович Кудрин родился 21 ноября 1921 года в деревне Колупаевка, ныне входящей в Кислянский сельсовет Юргамышского района Курганской области. Отец умер, когда Ивану было три года, а мать, Аксинья Ивановна, была инвалидом и работала сторожем. В семье было четыре ребенка.
Кудрин окончил три класса школы, после чего работал в колхозе «Первое мая». В 1937 году он прошел курсы трактористов и с 1940 года работал по профессии в Кислянской машинно-тракторной станции Юргамышского района.
Война и подвиг
В мае 1941 года Иван Кудрин был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Танковую часть, где проходил службу рядовой Кудрин, отправили на фронт. Сам же он вместе с группой бойцов получил задание отправиться в Ленинград для получения новых танков «КВ». Там он служил механиком-водителем танка в 46-м танковом полку 46-й танковой бригады седьмой отдельной армии на Ленинградском фронте.
1 октября 1941 года Кудрин участвовал в бою в районе деревни Озерки Ленинградской области. Его танк увяз в болоте, но экипаж успешно отразил атаку противника. А 2 октября, во время попытки передать сообщение своим подразделениям, погиб стрелок-радист Скакунов. Вместо него отправился Иван Кудрин. В это время были убиты командир танка младший лейтенант Гольцев и башенный стрелок Лебедев. Несмотря на серьезные ранения (две пули попали в легкие и шею), Кудрин вернулся в танк и пять дней оборонял его от нацистов, терпя голод и жажду, пока не подошли советские войска. Танк пришлось вытаскивать из болота и эвакуировать в тыл. Кудрина отправили в госпиталь, где он провел три месяца.
Награды Кудрина
За свой подвиг Иван Кудрин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 20 ноября 1941 года.
Среди других наград у Кудрина имеется Орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 года) и две медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «50 лет Вооруженных Сил СССР». Кроме того, Кудрин почетный гражданин города Подпорожье Ленинградской области.
После войны
В 1945 году Кудрин вступил в ВКП(б) и был демобилизован в звании старшего сержанта. Он работал председателем Чинеевского сельского Совета, заместителем председателя промартели «Коллективист», и рабочим Юргамышского элеватора «Заготзерно». С 1968 года находился на пенсии и жил в Кургане.
Иван Степанович Кудрин скончался 4 мая 1994 года и похоронен в селе Малое Белое Юргамышского района Курганской области. В его честь названы улица и школа в Юргамыше.
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