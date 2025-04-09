«Сделал все возможное»: парень рассказал о погибшей в Екатеринбурге молодой официантке из Тюмени

Возлюбленный 17-летней официантки, тело которой нашли возле екатеринбургской высотки на улице Серова, назвал ее прекрасным человеком. Как признался URA.RU парень, он поддерживал девушку в самые трудные моменты жизни.
«Я безумно ее любил. Спасибо всем, кто был с ней все это время, скорблю», — написал юноша в telegram-канале своей девушки. От подробных комментариев в беседе с корреспондентом он отказался, но добавил: «Я сделал все возможное в тот момент, когда ей было плохо. Она была хорошим человеком».
В соцсетях он организовал сбор помощи для семьи. Некоторые с агрессией восприняли такой поступок. «Не отправляйте ему средства, лучше маме [погибшей]», — отметила пользовательница. «Люди пишут грязь, были далеки [от нее] в тот момент [трагедии]», — прокомментировал это молодой человек.
Труп обнаружили вечером 8 апреля. По словам друзей, девушка переехала в столицу Урала из Тюмени. Она любила татуировки и моду. Все, что известно о погибшей, — в этом материале URA.RU.
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