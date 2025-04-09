«Сделал все возможное»: парень рассказал о погибшей в Екатеринбурге молодой официантке из Тюмени

Близкие организовали сбор для семьи бариста, погибшей в Екатеринбурге
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Трагедия произошла вечером 8 апреля, СК проводит проверку (архивное фото) Фото:

Возлюбленный 17-летней официантки, тело которой нашли возле екатеринбургской высотки на улице Серова, назвал ее прекрасным человеком. Как признался URA.RU парень, он поддерживал девушку в самые трудные моменты жизни.

«Я безумно ее любил. Спасибо всем, кто был с ней все это время, скорблю», — написал юноша в telegram-канале своей девушки. От подробных комментариев в беседе с корреспондентом он отказался, но добавил: «Я сделал все возможное в тот момент, когда ей было плохо. Она была хорошим человеком».

В соцсетях он организовал сбор помощи для семьи. Некоторые с агрессией восприняли такой поступок. «Не отправляйте ему средства, лучше маме [погибшей]», — отметила пользовательница. «Люди пишут грязь, были далеки [от нее] в тот момент [трагедии]», — прокомментировал это молодой человек.

Труп обнаружили вечером 8 апреля. По словам друзей, девушка переехала в столицу Урала из Тюмени. Она любила татуировки и моду. Все, что известно о погибшей, — в этом материале URA.RU.

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Возлюбленный 17-летней официантки, тело которой нашли возле екатеринбургской высотки на улице Серова, назвал ее прекрасным человеком. Как признался URA.RU парень, он поддерживал девушку в самые трудные моменты жизни. «Я безумно ее любил. Спасибо всем, кто был с ней все это время, скорблю», — написал юноша в telegram-канале своей девушки. От подробных комментариев в беседе с корреспондентом он отказался, но добавил: «Я сделал все возможное в тот момент, когда ей было плохо. Она была хорошим человеком». В соцсетях он организовал сбор помощи для семьи. Некоторые с агрессией восприняли такой поступок. «Не отправляйте ему средства, лучше маме [погибшей]», — отметила пользовательница. «Люди пишут грязь, были далеки [от нее] в тот момент [трагедии]», — прокомментировал это молодой человек. Труп обнаружили вечером 8 апреля. По словам друзей, девушка переехала в столицу Урала из Тюмени. Она любила татуировки и моду. Все, что известно о погибшей, — в этом материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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