«Сделал все возможное»: парень рассказал о погибшей в Екатеринбурге молодой официантке из Тюмени

Близкие организовали сбор для семьи бариста, погибшей в Екатеринбурге

09 апреля 2025 в 16:04 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла вечером 8 апреля, СК проводит проверку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возлюбленный 17-летней официантки, тело которой нашли возле екатеринбургской высотки на улице Серова, назвал ее прекрасным человеком. Как признался URA.RU парень, он поддерживал девушку в самые трудные моменты жизни. «Я безумно ее любил. Спасибо всем, кто был с ней все это время, скорблю», — написал юноша в telegram-канале своей девушки. От подробных комментариев в беседе с корреспондентом он отказался, но добавил: «Я сделал все возможное в тот момент, когда ей было плохо. Она была хорошим человеком». В соцсетях он организовал сбор помощи для семьи. Некоторые с агрессией восприняли такой поступок. «Не отправляйте ему средства, лучше маме [погибшей]», — отметила пользовательница. «Люди пишут грязь, были далеки [от нее] в тот момент [трагедии]», — прокомментировал это молодой человек. Труп обнаружили вечером 8 апреля. По словам друзей, девушка переехала в столицу Урала из Тюмени. Она любила татуировки и моду. Все, что известно о погибшей, — в этом материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возлюбленный 17-летней официантки, тело которой нашли возле екатеринбургской высотки на улице Серова, назвал ее прекрасным человеком. Как признался URA.RU парень, он поддерживал девушку в самые трудные моменты жизни. «Я безумно ее любил. Спасибо всем, кто был с ней все это время, скорблю», — написал юноша в telegram-канале своей девушки. От подробных комментариев в беседе с корреспондентом он отказался, но добавил: «Я сделал все возможное в тот момент, когда ей было плохо. Она была хорошим человеком». В соцсетях он организовал сбор помощи для семьи. Некоторые с агрессией восприняли такой поступок. «Не отправляйте ему средства, лучше маме [погибшей]», — отметила пользовательница. «Люди пишут грязь, были далеки [от нее] в тот момент [трагедии]», — прокомментировал это молодой человек. Труп обнаружили вечером 8 апреля. По словам друзей, девушка переехала в столицу Урала из Тюмени. Она любила татуировки и моду. Все, что известно о погибшей, — в этом материале URA.RU.