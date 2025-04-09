В Екатеринбурге возле дома на улице Серова, 39 обнаружили труп 17-летней официантки. В столицу Урала она перебралась из Тюмени, сказал источник URA.RU в экстренных службах.
По его словам, трагедия произошла вечером 8 апреля. Очевидица добавила, что полицейские прибыли на место происшествия в районе 22 часов. «У дома стояли и зеваки, которые наблюдали за произошедшим», — сообщила собеседница агентства.
У погибшей было много друзей. Ее подруга рассказала URA.RU, что девушка любила татуировки. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.