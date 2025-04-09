В Екатеринбурге нашли труп молодой официантки из Тюмени. Видео

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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
ЧП произошло на улице Серова (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле дома на улице Серова, 39 обнаружили труп 17-летней официантки. В столицу Урала она перебралась из Тюмени, сказал источник URA.RU в экстренных службах.

По его словам, трагедия произошла вечером 8 апреля. Очевидица добавила, что полицейские прибыли на место происшествия в районе 22 часов. «У дома стояли и зеваки, которые наблюдали за произошедшим», — сообщила собеседница агентства.

У погибшей было много друзей. Ее подруга рассказала URA.RU, что девушка любила татуировки. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Екатеринбурге возле дома на улице Серова, 39 обнаружили труп 17-летней официантки. В столицу Урала она перебралась из Тюмени, сказал источник URA.RU в экстренных службах. По его словам, трагедия произошла вечером 8 апреля. Очевидица добавила, что полицейские прибыли на место происшествия в районе 22 часов. «У дома стояли и зеваки, которые наблюдали за произошедшим», — сообщила собеседница агентства. У погибшей было много друзей. Ее подруга рассказала URA.RU, что девушка любила татуировки. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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