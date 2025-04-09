Что известно о несовершеннолетней тюменке, найденной мертвой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 8 апреля было найдено тело 17-летней девушки из Тюмени. Подросток работала бариста в местном кафе. В настоящее время парень погибшей начал сбор средств для ее семьи, однако часть знакомых девушки призывают не переводить деньги по предложенным реквизитам. Что известно о происшествии и личности погибшей — в материале URA.RU.
Умерла 8 апреля
Тело 17-летней девушки нашли под окнами дома на улице Серова, 39. Это произошло вечером 8 апреля. На видео с места ЧП можно увидеть, как вокруг трупа собрались медики.
Работала бариста
Погибшая работала в кафе Benedict в Екатеринбурге, готовила напитки. В заведении комментировать трагедию отказались: после вопроса журналиста там бросили трубку.
Любила кошек
Подросток любила кошек. У нее было как минимум двое питомцев, заботиться о них в будущем будет молодой человек погибшей.
Сбор денег
В telegram-канале погибшей ее парень опубликовал пост с реквизитами для сбора средств. Деньги он обещает направить семье девушки. Однако инициатива вызвала негодование у части знакомых подростка. Они призывают не перечислять никаких сумм никому, кроме мамы погибшей.
Соболезнования
Друзья тюменки выражают скорбь в связи с ее смертью. Девушку называют замечательной и дружелюбной.
«Она была прекрасным человеком и я ее безумно любил. Всем спасибо, кто был с ней все это время», — написал молодой человек погибшей.
«Прощай, некогда родная душа. Твой свет я навсегда запомню», — отметил один из подписчиков telegram-канала тюменки.
«Прощай, добрый и веселый друг, который всегда готов был помочь. Который слушал мои секреты и всегда мне давал советы. Мягких тебе облачков, спи спокойно», — написал приятель погибшей.
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