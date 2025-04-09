Что известно о несовершеннолетней тюменке, найденной мертвой в Екатеринбурге

Найденная мертвой в Екатеринбурге тюменка работала бариста и любила кошек
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Труп нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбуре
Труп нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбуре Фото:

В Екатеринбурге 8 апреля было найдено тело 17-летней девушки из Тюмени. Подросток работала бариста в местном кафе. В настоящее время парень погибшей начал сбор средств для ее семьи, однако часть знакомых девушки призывают не переводить деньги по предложенным реквизитам. Что известно о происшествии и личности погибшей — в материале URA.RU.

Умерла 8 апреля

Тело 17-летней девушки нашли под окнами дома на улице Серова, 39. Это произошло вечером 8 апреля. На видео с места ЧП можно увидеть, как вокруг трупа собрались медики.

Работала бариста

Погибшая работала в кафе Benedict в Екатеринбурге, готовила напитки. В заведении комментировать трагедию отказались: после вопроса журналиста там бросили трубку.

Любила кошек

Подросток любила кошек. У нее было как минимум двое питомцев, заботиться о них в будущем будет молодой человек погибшей.

Сбор денег

В telegram-канале погибшей ее парень опубликовал пост с реквизитами для сбора средств. Деньги он обещает направить семье девушки. Однако инициатива вызвала негодование у части знакомых подростка. Они призывают не перечислять никаких сумм никому, кроме мамы погибшей.

Соболезнования

Друзья тюменки выражают скорбь в связи с ее смертью. Девушку называют замечательной и дружелюбной.

«Она была прекрасным человеком и я ее безумно любил. Всем спасибо, кто был с ней все это время», — написал молодой человек погибшей.

«Прощай, некогда родная душа. Твой свет я навсегда запомню», — отметил один из подписчиков telegram-канала тюменки.

«Прощай, добрый и веселый друг, который всегда готов был помочь. Который слушал мои секреты и всегда мне давал советы. Мягких тебе облачков, спи спокойно», — написал приятель погибшей.

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В Екатеринбурге 8 апреля было найдено тело 17-летней девушки из Тюмени. Подросток работала бариста в местном кафе. В настоящее время парень погибшей начал сбор средств для ее семьи, однако часть знакомых девушки призывают не переводить деньги по предложенным реквизитам. Что известно о происшествии и личности погибшей — в материале URA.RU. Умерла 8 апреля Тело 17-летней девушки нашли под окнами дома на улице Серова, 39. Это произошло вечером 8 апреля. На видео с места ЧП можно увидеть, как вокруг трупа собрались медики. Работала бариста Погибшая работала в кафе Benedict в Екатеринбурге, готовила напитки. В заведении комментировать трагедию отказались: после вопроса журналиста там бросили трубку. Любила кошек Подросток любила кошек. У нее было как минимум двое питомцев, заботиться о них в будущем будет молодой человек погибшей. Сбор денег В telegram-канале погибшей ее парень опубликовал пост с реквизитами для сбора средств. Деньги он обещает направить семье девушки. Однако инициатива вызвала негодование у части знакомых подростка. Они призывают не перечислять никаких сумм никому, кроме мамы погибшей. Соболезнования Друзья тюменки выражают скорбь в связи с ее смертью. Девушку называют замечательной и дружелюбной. «Она была прекрасным человеком и я ее безумно любил. Всем спасибо, кто был с ней все это время», — написал молодой человек погибшей. «Прощай, некогда родная душа. Твой свет я навсегда запомню», — отметил один из подписчиков telegram-канала тюменки. «Прощай, добрый и веселый друг, который всегда готов был помочь. Который слушал мои секреты и всегда мне давал советы. Мягких тебе облачков, спи спокойно», — написал приятель погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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