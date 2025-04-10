Как правильно играть с собаками, чтобы не навредить: мнение ветеринара

Каждый владелец собаки знает, как важно играть со своим любимцем. Активные игры не только помогают питомцу выплеснуть всю энергию, но также формируют близость с хозяином и воспитывают любимца. Но даже в такой простой вещи, как игра, есть свои тонкости, которые необходимо понимать перед тем, как заводить собаку. URA.RU обсудило с ветеринаром высшей категории Михаилом Шеляковым то, как правильно играть с собакой, чтобы принести ей пользу, а не вред.
Зачем нужны игры с собакой
Играть с собакой очень важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, игра помогает питомцу высвободить накопившуюся энергию. Все-таки собаки — это животные, в которых природой заложено активничать и охотиться. И благодаря игре они могут реализовать свои природные потребности.
Также игра помогает собаке социализироваться и установить связь с хозяином. «Конечно, игры создают доверительный фон и помогают социализации собаки. Поэтому, если вы видите собаку в первый раз, даже если она вам очень нравится, не нужно пытаться гладить ее — животное может просто испугаться вас. Если незнакомый человек подходит к собаке, она воспринимает это как угрозу, особенно если вы улыбаетесь, что она воспринимает как оскал», — предупредил Михаил Шеляков. «Поэтому лучше всего находить контакт в игре: бросьте игрушку собаке — и начало дружбы будет положено. В этом плане игра это идеальный способ создания доверительных отношений с животным».
Многие игры включают в себя элементы команд, так что через них питомец сможет научиться подчиняться человеку и слушаться его. Не менее важно и то, что через команды и новые игры собака развивается. Активные развлечения помогают стимулировать умственное развитие питомца, благодаря чему он вырастет не только сильным, но и смышленым. Прямо как и у детей, игры помогают животным умнеть, считает ветеринарный врач.
«Мы всегда воспринимаем животных как детей 3-4 летнего возраста. Поэтому работаем мы теми же методологическими приемами: обучаем собаку развивающими, подвижными играми», — рассказал Михаил Шеляков.
Основные правила игры с собакой
Говоря о правилах игры с собакой, стоит первым делом отметить, что активности должны быть безопасными. Если хозяин играет с собакой на улице, то он обязан следить за тем, чтобы площадка для игры не была скользкой или вязкой, чтобы собака не поскользнулась, не застряла в снегу лапой и не получила травму, считает ветеринарный врач.
«Играем мы, например, в мячик на улице, когда поле скользкое или грязное. И собаки, особенно крупных пород, могут во время игры забываться, входить в раж и из-за этого подвернуть или вывихнуть себе лапу. Такое довольно часто бывает, — предупредил Михаил Шеляков. „Поэтому всегда следите: если питомец во время прогулки внезапно взвизгнул, начал хромать или как-то оглядываться на свою лапу — немедленно прекращайте игру и осмотрите питомца“.
Второе правило игры с собакой: активности не должны быть в тягость питомцу. Эксперт отметил, что собаки, как и люди, отличаются по характеру: и даже в одной породе могут встречаться как супер активные питомцы, так и те, кто предпочтет полежать на диване вместе с хозяином.
«Насиловать питомца, конечно, не надо. Ну не хочет собака с нами играть, хочет она в туалет выйти на улицу идти обратно. Ничего страшного, просто ей с нами дома находиться на диване комфортнее, и игры не должны эту зону комфорта нарушать», — подчеркнул Михаил Шеляков.
Третье правило — обратная сторона второго. Необходимо установить границы во время игры и вовремя остановиться. Особенно если хозяин видит, что собака слишком заигралась — тогда лучше успокоить ее и остановить игру.
«Конечно, если мы видим, чтобы животное уже вошло к какой-то раж, у него глаза навыкате и он может себя травмировать, то не нужно потакать ему и лучше остановить игру. Чтобы, опять же, питомец себя не травмировал», — посоветовал ветеринарный врач.
Виды игр с собаками
Существует множество игр с собакой: как активные, призванные выплеснуть всю энергию любимца, так и развивающие и интеллектуальные, позволяющие научить питомца чему-нибудь новому и развить его. По словам ветеринарного врача, мы должны относиться к питомцу также, как к ребенку 3-4 летнего возраста, со своими предпочтениями.
«Собаке было интересно, не надо заставлять ее делать то, что она делать не хочет. Это зависит от большого количество факторов, от породы до возраста. Кому-то подойдут подвижные игры, кому-то развивающие», — объяснил Михаил Шеляков. «Здесь нужно сначала понять, что нравится собаке, а затем, скажем так, работать в этом направлении».
Например, с щенками в 6-7 месяцев можно начинать играть в развивающие игры. Они помогают не только развеяться, но и выучить новые команды:
Апорт
Каждый хозяин рад научить собаку новой команде. Самую простую из них можно выучить прямо во время игры: «апорт», «дай» или «принеси» — простая игра, в которой питомец будет приносить сначала любимую игрушку, а затем любой предмет, который кинет хозяин. Чтобы начать играть с собакой в апорт, сначала нужно заинтересовать ее игрушкой. Когда питомец возьмет игрушку в зубы — его можно похвалить и дать лакомство. Так собака научится отдавать игрушку за угощение. Во время этого нужно говорить команду «дай». Постепенно можно начинать бросать игрушку, чтобы собака научилась приносить ее обратно ради угощения, а после — ради забавы.
Прятки
Этой игре лучше научиться дома. Сначала усадите собаку на одном месте, а сами спрячьтесь где-нибудь, чтобы питомец вас видел: например, за столом или диваном. Позовите собаку командой, а когда она подойдет — дайте угощение. Постепенно усложняйте место пряток, чтобы собаке было не так просто найти хозяина. В итоге пес научится не упускать человека из виду и все время следить за ним, а если питомец потеряется на улице — команда поможет найти его.
Наперстки
Если проявить достаточно терпения, с собакой можно научиться играть даже в наперстки. Для этого понадобятся три стакана и угощение. Сначала положите лакомство рядом со стаканом и скажите команду «ищи». Затем усложните задачу и поставьте угощение под ребро стакана, но чтобы его все еще было видно. Когда собака справится и с этим, можно добавить еще два стакана. С постепенными тренировками собака поймет, что от нее хотят, и научится следить на наперстками и выбирать тот, в котором находится угощение.
Не стоит забывать и об активных играх, которые также важны для питомца. Они особенно важны собакам охотничьих и беговых пород: таким любимцам просто необходимо выплескивать пар и тренировать мышцы и энергию, считает Михаил Шеляков.
«Есть беговые и охотничьи собаки, которые просто генетически требуют больших объемов нагрузки. Если мы не дадим необходимой нагрузки, то они могут даже получить психические заболевания», — предупредил Михаил Шеляков.
Специально для того, чтобы собака «выпустила пар» существует большое количество активных игр, помогающих питомцу побеситься и успокоиться. Но обратите внимание, что в случае, если животное совсем заиграется, то необходимо вовремя остановиться.
Перетягивание каната
Самая простая игра с собакой — это перетягивание. Для нее нужно взять либо канат для игры, либо плотный плед или полотенце. По специальной команде начните двигать канат, чтобы собака начала за ним охотиться. Для начала позвольте питомцу несколько раз вырвать из рук игрушку — иначе он не поймет смысл игры. При этом необходимо научить собаку отдавать игрушку по команде: в первое время используйте для этого лакомство. Обязательно прекращайте игру, если собака вошла в раж или коснулась зубами руки.
Догонялки
Эта игра поможет держать в тонусе не только собаку, но и хозяина. Чтобы ее начать, достаточно побежать и позвать питомца к себе, приманивая его. Сначала убегайте на небольшие расстояние, а затем увеличивайте дистанцию. Любимец быстро поймет правила и будет стараться догнать хозяина.
Прыжки
Отлично выплеснуть всю энергию собаке помогут прыжки. Для того, чтобы научить питомца трюку, нужно взять обруч или палку. Первое время необходимо держать препятствие на таком уровне, чтобы пес смог без труда преодолеть высоту. Если он не хочет этого делать — можно мотивировать его лакомством в другой руке. Со временем, когда питомец поймет, что от него хотят, увеличивайте высоту.
Какие бывают игрушки для собак
Существует огромное количество видов игрушек для собак. Михаил Шеляков отметил, что для каждой цели сейчас продаются специальные игрушки, которые помогут решить конкретную цель хозяина и питомца.
Игрушки с пищалками идеально подходят для того, чтобы пробудить охотничий инстинкт питомца. Вне зависимости от формы такие игрушки своим звуком привлекают внимание собаки и тренируют мышцы десен, пока любимец грызет их.
Мягкие игрушки, наоборот, помогают собакам сохранить чувство комфорта и безопасности. Часто питомец начинает таскать мягкую игрушку повсюду за собой, прятать ее и просто лежать рядом — таким образом игрушка помогает собаке занять себя, пока нет владельца рядом, и успокоиться.
«Такие игрушки могут помочь от скуки: есть такая проблема, когда собака остается одна в доме, она начинает от гавкать и нервировать соседей. Поэтому если мы выберем подходящие игрушки, она начнет ими заниматься в наше отсутствие», — посоветовал ветеринарный врач.
Специальные канаты, пуллеры и грейферы созданы для того, чтобы человеку было комфортнее играть со своим псом. Они идеальны для укуса животного и могут быть в форме каната, кольца, или мячика. Такие игрушки подходят для активного отдыха на природе.
Игрушки-головоломки созданы для того, чтобы стимулировать мозг собаки. Чаще всего в них нужно достать лакомство каким-нибудь действием. Многие из таких игрушек позволяют не только развить собаку, но и надолго увлечь ее одну, пока хозяин занят своими делами.
Какую игрушку выбрать для игры с собакой
Выбирая игрушку для собаки, нужно учитывать размер и возраст питомца. Например, щенкам до шести месяцев в первую очередь необходима резиновая игрушка, которая поможет устранить зуд от лезущих зубов. Играя в апорт, нужно выбрать такой аксессуар, который собаке будет удобно держать в пасти, она не проглотит его и не сломает после нескольких укусов.
«Есть отличные профилактические игрушки. Например, есть несъедобные косточки с лакомством, которые помогает массировать десна и являются отличной профилактикой от зубного камня», — посоветовал Михаил Шеляков.
Подрастающим собакам поможет потренировать голову игрушка-головоломка. Особенной популярностью у любимцев пользуются те, в которые можно спрятать лакомство или корм. Тогда для того, чтобы перекусить, псу придется пораскинуть мозгами, и в итоге он не только наестся, но и поиграет.
Даже пожилым собакам, у которых сильно снижается активность, нужны свои игрушки. Им подойдут мячики с лакомством или нюхательный коврик, который поможет сохранить обоняние.
Нужно понимать, что, как и детям, собакам может надоесть одна игрушка. Поэтому будет лучше, если у питомца окажется 3-4 игрушки в доступе, а остальные будут спрятаны. Так хозяин сможет чередовать их, чтобы четвероногому они не успели наскучить.
Ошибки при игре с собакой, которые допускают владельцы
Одна из главных ошибок, которую часто допускают начинающие владельцы собак: отсутствие иерархии в играх. Нельзя допускать, чтобы питомец не слушался хозяина — особенно важно это при игре с крупными и опасными породами собак. Начиная с 8 месяцев собаки начинают пытаться доминировать, поэтому очень важно не упустить момент и установить контроль.
«Всегда хозяин должен быть главнее, собака должна его слушаться, иначе она может потерять контроль, в игровом азарте убежать или начать догонять кого-то», — объяснил ветеринарный врач. «В этом плане слово хозяина должно стать законом: если человек говорит „стой“, то все — игра окончена. Это надо вырабатывать, воспитывать».
Для этого нужно начинать игру только по команде, и заканчивать ей же. Любые попытки изменить ход игры со стороны собаки должны тут же пресекаться. Даже если питомец недоволен и активно это показывает, нельзя идти у него на поводу. Не стоит забывать, что во многом поведение питомца контролируют инстинкты, заложенные природой. Поэтому в играх не должно быть агрессии и злобы.
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