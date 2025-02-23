Кто умнее — кошки или собаки: зоопсихолог раскрыл правду

Извечный спор между любителями кошек и собак о том, кто из их питомцев умнее, кажется, никогда не утихнет. Зоопсихолог Всеволод Баринов рассказал URA.RU, что говорят научные исследования и профессиональные эксперты по этому поводу.
Интеллект собак: в чем они превосходят кошек
Собаки издавна считаются одними из самых умных домашних животных. Их интеллект проявляется в способности к дрессировке, выполнению сложных команд и даже пониманию человеческих эмоций.
«Собаки — социальные животные, они веками жили бок о бок с человеком и научились тонко считывать наши сигналы. Они улавливают интонации голоса, выражения лица, жесты. Это помогает им быть отличными компаньонами и помощниками», — рассказал зоопсихолог Всеволод Баринов.
По его словам, высокий социальный интеллект позволяет собакам работать в качестве поводырей, спасателей, ищеек. Они способны запоминать десятки команд и названий предметов, ориентироваться на местности и даже предугадывать намерения хозяина.
Кроме того, собаки демонстрируют зачатки логического мышления и способность решать задачи. Например, они могут обходить препятствия, добывать спрятанное лакомство или приносить нужный предмет по названию.
Кошачий интеллект: в чем лучше собак
Кошки, в отличие от собак, — одиночки по природе. Они не так сильно зависят от человека и меньше стремятся ему угодить. Однако это не значит, что они глупы.
«У кошек прекрасная память, особенно на события, связанные с их выгодой. Они быстро усваивают, где лежит их еда, как открыть дверь или шкаф. Иногда они даже манипулируют хозяевами, изображая голод или боль, чтобы получить желаемое», — отметил Баринов.
Ученые установили, что кошки способны решать задачи методом проб и ошибок, запоминать последовательность действий и даже счет предметов. Они также хорошо ориентируются в пространстве и всегда находят дорогу домой.
Кроме того, кошки превосходно охотятся благодаря острым инстинктам, скорости реакции, терпению. Даже домашние мурлыки могут часами караулить добычу и совершать точные броски.
Исследования о кошачьем и собачьем интеллекте
В 2017 году ученые из университетов США, Бразилии, Дании и ЮАР сравнили количество нейронов в мозге разных животных. Оказалось, что в коре головного мозга собак их более 500 миллионов, а у кошек — около 250 миллионов.
«Это может свидетельствовать о том, что собаки потенциально способны к более сложной мозговой деятельности, чем кошки. Ведь чем больше нейронов — тем больше вычислительная мощность мозга и тем сложнее когнитивные функции», — прокомментировал Баринов.
Однако это не единственный параметр ума. «Еще ученые выяснили, что у кошек в три раза лучше, чем у собак, развита кратковременная память Кошки точнее запоминают последовательности и тщательнее анализируют ситуации перед принятием решения», — говорит Баринов.
«Читал также, что по данным швейцарских исследователей, кошки превосходят собак по такому показателю как приспособляемость. Это значит, что они быстрее адаптируются к новой среде, более находчивы и изобретательны в своем поведении», — поделился зоопсихолог.
Кто же умнее — кошки или собаки
Зоопсихолог Всеволод Баринов считает, что однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Кошки и собаки хороши каждый в своей сфере, у них разные типы интеллекта, которые проявляются в зависимости от ситуации.
«Собаки более социально и эмоционально развиты, лучше понимают человека и взаимодействуют с ним. Они незаменимы как компаньоны и помощники. Кошки же превосходят их по самостоятельности, скорости адаптации, охотничьим навыкам», — подытожил эксперт.
По его мнению, при сравнении ума животных следует учитывать не только количественные параметры вроде числа нейронов, но и тонкие когнитивные способности. А они могут быть очень индивидуальны даже в пределах одного вида.
Таким образом, вопрос о том, кто обладает большим умом — кошки или собаки, до сих пор остается открытым. Но, возможно, в этом споре не должно быть победителей и проигравших.
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