В Кургане появилось граффити в честь Паши Техника

На одной из стен в Кургане нарисовали граффити, посвященное известному рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев), который недавно скончался. Видео с процессом создания уличного рисунка появилось в соцсетях.
«На видео автор пробирается на плотину и наносит изображение Паши Техника в маске гориллы», — показано в ролике, который загружен в группе местного рэпера Чеховлада. Маска гориллы была одним из узнаваемых атрибутов образа рэпера Паши Техника. В этой маске музыкант выступал на концертах и участвовал в рэп-баттлах Versus.
Российский рэпер Паша Техник скончался в Тайланде в возрасте 40 лет. Ранее он впал в кому из-за проблем со здоровьем, связанных с наркотической и алкогольной зависимостью. Несмотря на лечение в рехабе, Техник неоднократно срывался. Он был известен в Рунете благодаря своему эпатажному поведению.
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