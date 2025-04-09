09 апреля 2025

В Кургане появилось граффити в честь Паши Техника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане появилось граффити в честь Паши Техника
В Кургане появилось граффити в честь Паши Техника Фото:

На одной из стен в Кургане нарисовали граффити, посвященное известному рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев), который недавно скончался. Видео с процессом создания уличного рисунка появилось в соцсетях.

«На видео автор пробирается на плотину и наносит изображение Паши Техника в маске гориллы», — показано в ролике, который загружен в группе местного рэпера Чеховлада. Маска гориллы была одним из узнаваемых атрибутов образа рэпера Паши Техника. В этой маске музыкант выступал на концертах и участвовал в рэп-баттлах Versus.

Российский рэпер Паша Техник скончался в Тайланде в возрасте 40 лет. Ранее он впал в кому из-за проблем со здоровьем, связанных с наркотической и алкогольной зависимостью. Несмотря на лечение в рехабе, Техник неоднократно срывался. Он был известен в Рунете благодаря своему эпатажному поведению. 

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На одной из стен в Кургане нарисовали граффити, посвященное известному рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев), который недавно скончался. Видео с процессом создания уличного рисунка появилось в соцсетях. «На видео автор пробирается на плотину и наносит изображение Паши Техника в маске гориллы», — показано в ролике, который загружен в группе местного рэпера Чеховлада. Маска гориллы была одним из узнаваемых атрибутов образа рэпера Паши Техника. В этой маске музыкант выступал на концертах и участвовал в рэп-баттлах Versus. Российский рэпер Паша Техник скончался в Тайланде в возрасте 40 лет. Ранее он впал в кому из-за проблем со здоровьем, связанных с наркотической и алкогольной зависимостью. Несмотря на лечение в рехабе, Техник неоднократно срывался. Он был известен в Рунете благодаря своему эпатажному поведению. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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