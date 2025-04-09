09 апреля 2025

В Шадринске мэрия потребовала убрать плакат КПРФ о народном референдуме

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске чиновники потребовали коммунистов снять плакат о референдуме
В Шадринске чиновники потребовали коммунистов снять плакат о референдуме Фото:

В Шадринске представители администрации потребовали у коммунистов снять с фасада офиса КПРФ плакат, посвященный всероссийской кампании по проведению «народного референдума». Об этом URA.RU сообщил лидер курганских коммунистов, депутат облдумы Виктор Зырянов.

«К нам обратились из администрации и попросили убрать плакат. Мы не пошли на конфронтацию, продолжаем вести работу — подписи собираем в офисе. С марта уже более 400 человек подписались», — сообщил Зырянов. По его словам, они решили не обострять ситуацию и перенесли баннер в другое место неподалеку.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Шадринска. Информация будет дополнена после получения ответа.

Сбор подписей — часть всероссийской акции КПРФ. Жителям предлагают поддержать инициативу о референдуме за смену социально-экономического курса страны. В том числе — за снижение цен, возвращение прежнего пенсионного возраста, национализацию ЖКХ и принятие закона о «детях войны».

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В Шадринске представители администрации потребовали у коммунистов снять с фасада офиса КПРФ плакат, посвященный всероссийской кампании по проведению «народного референдума». Об этом URA.RU сообщил лидер курганских коммунистов, депутат облдумы Виктор Зырянов. «К нам обратились из администрации и попросили убрать плакат. Мы не пошли на конфронтацию, продолжаем вести работу — подписи собираем в офисе. С марта уже более 400 человек подписались», — сообщил Зырянов. По его словам, они решили не обострять ситуацию и перенесли баннер в другое место неподалеку. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Шадринска. Информация будет дополнена после получения ответа. Сбор подписей — часть всероссийской акции КПРФ. Жителям предлагают поддержать инициативу о референдуме за смену социально-экономического курса страны. В том числе — за снижение цен, возвращение прежнего пенсионного возраста, национализацию ЖКХ и принятие закона о «детях войны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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