Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию

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Кремль сообщит, когда пройдет встреча Путина и Уиткоффа, заявил Песков
Кремль сообщит, когда пройдет встреча Путина и Уиткоффа, заявил Песков Фото:
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уиткофф прилетел в РФ», — передает слова Пескова ТАСС. Он также добавил, что Кремль сообщит, когда состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом.

Стив Уиткофф ранее вылетел в Россию и прибыл в Петербург. Как сообщал Axios, он собирается встретиться с Владимиром Путиным. Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге около 9:20 по московскому времени, вылетев из Флориды на Gulfstream G650ER. До сих пор Кремль не подтверждал информацию о его прилете.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Уиткофф прилетел в РФ», — передает слова Пескова ТАСС. Он также добавил, что Кремль сообщит, когда состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом. Стив Уиткофф ранее вылетел в Россию и прибыл в Петербург. Как сообщал Axios, он собирается встретиться с Владимиром Путиным. Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге около 9:20 по московскому времени, вылетев из Флориды на Gulfstream G650ER. До сих пор Кремль не подтверждал информацию о его прилете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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