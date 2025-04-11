Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Уиткофф прилетел в РФ», — передает слова Пескова ТАСС. Он также добавил, что Кремль сообщит, когда состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом.
Стив Уиткофф ранее вылетел в Россию и прибыл в Петербург. Как сообщал Axios, он собирается встретиться с Владимиром Путиным. Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге около 9:20 по московскому времени, вылетев из Флориды на Gulfstream G650ER. До сих пор Кремль не подтверждал информацию о его прилете.
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