Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно. С таким мнением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такое понимание присутствует и у администрации президента США Дональда Трампа.
«Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует [глава Украины Владимир] Зеленский, невозможно», — сказал Лавров по итогам СМИД СНГ. Он подчеркнул, что США разделяют это мнение. Дипломат заявил, что Зеленскому «придется смириться» с территориальным вопросом.
Лавров также акцентировал внимание на самом восприятии Зеленского своих граждан, проживающих на спорных территориях. «На этих территориях живут люди, которых Зеленский считает „существами“. Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции… Ну и разве такому человеку [Зеленскому] даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей?», — усомнился Лавров.
США и РФ предпринимают шаги по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, а делегации несколько раз встретились на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса. Президент Трамп считает, что соглашение о прекращении боевых действий между российскими военным и ВСУ может быть заключено относительно скоро.
Ранее Лавров отмечал, при каких условиях Украина могла остаться в границах 1991 года. Такое развитие событий могло произойти, по его словам, если бы Киев сотрудничал, не прибегал к обману и реализовывал свои собственные, а не чужие инициативы.
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