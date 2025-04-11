В Курганской области не хватает денег на новые учебники для школьников

В Курганской области остается недостаточным норматив финансирования на закупку учебников, из-за чего школы не могут в полном объеме перейти на обновленные федеральные издания. Об этом сообщил замдиректора департамента образования региона Юрий Долгих на заседании комитета облдумы, передает корреспондент URA.RU.
«На обеспечение учебного процесса в 2025 году предусмотрено 244 миллиона рублей. Это 2183 рубля на одного обучающегося — норматив сохраняется, но этих средств недостаточно для полноценного перехода на новые госучебники, как требует Минпросвещения», — отметил Долгих на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Он подчеркнул, что вопрос обсуждается не первый год. Остальные статьи расходов в сфере образования, по его словам, останутся на уровне прошлого года. Депутаты приняли отчет замдиректора депобра к сведению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».