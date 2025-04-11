В Курганской области не хватает денег на новые учебники для школьников

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В Курганской области не хватает средств для полноценного перехода на новые учебники
В Курганской области не хватает средств для полноценного перехода на новые учебники Фото:

В Курганской области остается недостаточным норматив финансирования на закупку учебников, из-за чего школы не могут в полном объеме перейти на обновленные федеральные издания. Об этом сообщил замдиректора департамента образования региона Юрий Долгих на заседании комитета облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«На обеспечение учебного процесса в 2025 году предусмотрено 244 миллиона рублей. Это 2183 рубля на одного обучающегося — норматив сохраняется, но этих средств недостаточно для полноценного перехода на новые госучебники, как требует Минпросвещения», — отметил Долгих на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.

Он подчеркнул, что вопрос обсуждается не первый год. Остальные статьи расходов в сфере образования, по его словам, останутся на уровне прошлого года. Депутаты приняли отчет замдиректора депобра к сведению.

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В Курганской области остается недостаточным норматив финансирования на закупку учебников, из-за чего школы не могут в полном объеме перейти на обновленные федеральные издания. Об этом сообщил замдиректора департамента образования региона Юрий Долгих на заседании комитета облдумы, передает корреспондент URA.RU. «На обеспечение учебного процесса в 2025 году предусмотрено 244 миллиона рублей. Это 2183 рубля на одного обучающегося — норматив сохраняется, но этих средств недостаточно для полноценного перехода на новые госучебники, как требует Минпросвещения», — отметил Долгих на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Он подчеркнул, что вопрос обсуждается не первый год. Остальные статьи расходов в сфере образования, по его словам, останутся на уровне прошлого года. Депутаты приняли отчет замдиректора депобра к сведению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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