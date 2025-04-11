11 апреля 2025

В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Порывы ветра будут достигать 20 м/с Фото:

На территории нескольких районов Ямала 13 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с. Предупреждение для жителей выпустили окружном Управлении МЧС.

«13 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Пуровском, Надымском, Шурышкарском, Приуральском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15-20 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Аналогичное предупреждение выпущено властями Нового Уренгоя. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными.

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На территории нескольких районов Ямала 13 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с. Предупреждение для жителей выпустили окружном Управлении МЧС. «13 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Пуровском, Надымском, Шурышкарском, Приуральском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15-20 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Аналогичное предупреждение выпущено властями Нового Уренгоя. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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