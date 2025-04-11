В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 20 м/с
На территории нескольких районов Ямала 13 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с. Предупреждение для жителей выпустили окружном Управлении МЧС.
«13 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В Пуровском, Надымском, Шурышкарском, Приуральском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15-20 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Аналогичное предупреждение выпущено властями Нового Уренгоя. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными.
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