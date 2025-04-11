11 апреля 2025

В Тобольске рабочий доставлен в больницу после падения с крана

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас тоболяку оказывается вся необходимая медпомощь
Сейчас тоболяку оказывается вся необходимая медпомощь Фото:

Днем 11 апреля на объекте нефтегазохимической компании «СИБУР» сотрудник подрядной организации упал с крана во время выполнения работ. В результате инцидента, мужчина доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«11 апреля 2025 года сотрудник подрядной организации выполняя общестроительные работы получил травму из-за падения стрелы автокрана. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пояснили в «СИБУРе».

Там также добавили, что, для расследования причин и обстоятельств случившегося, на объекте уже собрана и работает комиссия. Она состоит из представителей надзорных органов и подрядной организации.

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Днем 11 апреля на объекте нефтегазохимической компании «СИБУР» сотрудник подрядной организации упал с крана во время выполнения работ. В результате инцидента, мужчина доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «11 апреля 2025 года сотрудник подрядной организации выполняя общестроительные работы получил травму из-за падения стрелы автокрана. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пояснили в «СИБУРе». Там также добавили, что, для расследования причин и обстоятельств случившегося, на объекте уже собрана и работает комиссия. Она состоит из представителей надзорных органов и подрядной организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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