В Тобольске рабочий доставлен в больницу после падения с крана

Днем 11 апреля на объекте нефтегазохимической компании «СИБУР» сотрудник подрядной организации упал с крана во время выполнения работ. В результате инцидента, мужчина доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«11 апреля 2025 года сотрудник подрядной организации выполняя общестроительные работы получил травму из-за падения стрелы автокрана. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пояснили в «СИБУРе».
Там также добавили, что, для расследования причин и обстоятельств случившегося, на объекте уже собрана и работает комиссия. Она состоит из представителей надзорных органов и подрядной организации.
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