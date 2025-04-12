Арендаторы взорвавшейся квартиры в Ханты-Мансийске устраивали драки

Квартиру в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, сдавали подозрительным личностям. Об этом URA.RU рассказали соседи. По их словам, за два дня до происшествия арендаторы устроили драку, будучи в алкогольном опьянении.
«С соседями из той квартиры не знакомы. А как, если они все однодневки? С женщиной, которая сдает квартиру, разговоры уже велись. Два дня назад арендовали какие-то подозрительные личности приезжие. У них учинилась тут драка. Они валялись в подъезде, а мы вызывали сотрудников полиции», — рассказал югорчанин.
По его словам, арендодателя соседи, возможно даже никогда и не видели. Та женщина, с которой они общались — скорее всего, сотрудник агентства, которое помогает посуточно сдавать квартиры. На возмущения соседей она никак не реагировала, поэтому, по мнению соседей, вина лежит именно на ней.
Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.
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