12 апреля 2025
11 апреля 2025

Арендаторы взорвавшейся квартиры в Ханты-Мансийске устраивали драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Соседи рассказывают, что даже вызывали полицию из-за подозрительных жильцов
Соседи рассказывают, что даже вызывали полицию из-за подозрительных жильцов Фото:

Квартиру в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, сдавали подозрительным личностям. Об этом URA.RU рассказали соседи. По их словам, за два дня до происшествия арендаторы устроили драку, будучи в алкогольном опьянении.

«С соседями из той квартиры не знакомы. А как, если они все однодневки? С женщиной, которая сдает квартиру, разговоры уже велись. Два дня назад арендовали какие-то подозрительные личности приезжие. У них учинилась тут драка. Они валялись в подъезде, а мы вызывали сотрудников полиции», — рассказал югорчанин.

По его словам, арендодателя соседи, возможно даже никогда и не видели. Та женщина, с которой они общались — скорее всего, сотрудник агентства, которое помогает посуточно сдавать квартиры. На возмущения соседей она никак не реагировала, поэтому, по мнению соседей, вина лежит именно на ней.

Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.

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Квартиру в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, сдавали подозрительным личностям. Об этом URA.RU рассказали соседи. По их словам, за два дня до происшествия арендаторы устроили драку, будучи в алкогольном опьянении. «С соседями из той квартиры не знакомы. А как, если они все однодневки? С женщиной, которая сдает квартиру, разговоры уже велись. Два дня назад арендовали какие-то подозрительные личности приезжие. У них учинилась тут драка. Они валялись в подъезде, а мы вызывали сотрудников полиции», — рассказал югорчанин. По его словам, арендодателя соседи, возможно даже никогда и не видели. Та женщина, с которой они общались — скорее всего, сотрудник агентства, которое помогает посуточно сдавать квартиры. На возмущения соседей она никак не реагировала, поэтому, по мнению соседей, вина лежит именно на ней. Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены. Повреждены пять квартир. Эпицентром взрыва стало жилье, которое сдавалось посуточно. При этом, сам дом не газифицирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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