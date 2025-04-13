В Екатеринбурге на концерте сына тюменского авторитета вспомнили о рэпере, которого сгубили наркотики. Видео

На концерте OG Buda в Екатеринбурге почтили память Паши Техника
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за скандальной славы артиста многие российские площадки отказываются с ним сотрудничать
Из-за скандальной славы артиста многие российские площадки отказываются с ним сотрудничать Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

В Екатеринбурге во время концерта исполнителя OG Buda (Григория Ляхова) вспомнили о погибшем рэпере Паше Технике (Павле Ивлеве). Видео с места события опубликовано в telegram-канале «Бандитский Центр».

«В „Экспо“ прошел концерт исполнителя OG Buda. Во время выступления Гриша почтил память Паши Техника», — указано в мессенджере.

На кадрах — толпа громко скандирует имя и фамилию погибшего. Buda пробует вспомнить несколько строк из творчества Техника, а затем благодарит фанатов за преданность.

Обстоятельства смерти рэпера еще не до конца установлены. О том, как в Екатеринбурге прощались с исполнителем — узнает тут

OG Buda — родом из Тюмени. Его отец — Алексей Ляхов, бывший участник ОПГ «Десятка». После его убийства в 1998 году семья криминального авторитета перебралась в Будапешт.

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В Екатеринбурге во время концерта исполнителя OG Buda (Григория Ляхова) вспомнили о погибшем рэпере Паше Технике (Павле Ивлеве). Видео с места события опубликовано в telegram-канале «Бандитский Центр». «В „Экспо“ прошел концерт исполнителя OG Buda. Во время выступления Гриша почтил память Паши Техника», — указано в мессенджере. На кадрах — толпа громко скандирует имя и фамилию погибшего. Buda пробует вспомнить несколько строк из творчества Техника, а затем благодарит фанатов за преданность. Обстоятельства смерти рэпера еще не до конца установлены. О том, как в Екатеринбурге прощались с исполнителем — узнает тут.  OG Buda — родом из Тюмени. Его отец — Алексей Ляхов, бывший участник ОПГ «Десятка». После его убийства в 1998 году семья криминального авторитета перебралась в Будапешт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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