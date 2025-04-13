В Екатеринбурге во время концерта исполнителя OG Buda (Григория Ляхова) вспомнили о погибшем рэпере Паше Технике (Павле Ивлеве). Видео с места события опубликовано в telegram-канале «Бандитский Центр».
«В „Экспо“ прошел концерт исполнителя OG Buda. Во время выступления Гриша почтил память Паши Техника», — указано в мессенджере.
На кадрах — толпа громко скандирует имя и фамилию погибшего. Buda пробует вспомнить несколько строк из творчества Техника, а затем благодарит фанатов за преданность.
Обстоятельства смерти рэпера еще не до конца установлены. О том, как в Екатеринбурге прощались с исполнителем — узнает тут.
OG Buda — родом из Тюмени. Его отец — Алексей Ляхов, бывший участник ОПГ «Десятка». После его убийства в 1998 году семья криминального авторитета перебралась в Будапешт.
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