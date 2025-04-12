12 апреля 2025
11 апреля 2025

Власти предупредили тюменцев о штормовом ветре

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Местами возможен небольшой дождь
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На юге Тюменской области днем 13 апреля ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с. Об этом предупредили власти региона в соцсети.

«13 апреля 2025 на юге Тюменской области облачно с прояснениями. По данным Тюменского ЦГМС, в северных районах небольшой дождь, в южных районах без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.

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На юге Тюменской области днем 13 апреля ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с. Об этом предупредили власти региона в соцсети. «13 апреля 2025 на юге Тюменской области облачно с прояснениями. По данным Тюменского ЦГМС, в северных районах небольшой дождь, в южных районах без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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