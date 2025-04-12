В селе Уват (Тюменская область) из-за поломки судна на воздушной подушке, местные жители не смогли перебраться на другой берег реки Иртыш. Не зная, придет ли транспорт, они засучили штаны, сняли обувь и пошли по затопленным мосткам. Ситуацией заинтересовалась прокуратура региона.
«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикации в СМИ об отсутствии надлежащей переправы для жителей села Уват через реку Иртыш. Прокурору Уватского района поручено оперативно разобраться в ситуации, принять меры прокурорского реагирования в целях обеспечения транспортной доступности населения района в период ледохода», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Публикация появилась 13 апреля в telegram-канале «Типичный Тобольск». На видео люди переходили через реку по полузатопленным мосткам, засучив штаны и сняв обувь. В комментариях очевидцы, что «вплавь» перебираться пришлось из-за сломанного судна на воздушной подушке.
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