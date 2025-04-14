Зеленский заявил, что всегда хотел завершить конфликт на Украине за 24 часа

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал идею президента США Дональда Трампа о возможности завершения конфликта на Украине за 24 часа. Об этом он заявил лично в интервью американскому телеканалу CBS.
«Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро. И меня были встречи и хорошие разговоры, никто не толкал Америку, понимая, с кем мы имеем дело.... Но сам призыв — „давайте закончим войну за 24 часа“, саму атмосферу, мы поддерживали, потому что мы хотели завершить войну», — завил Зеленский. Об этом он сообщил в интервью CBS.
Ранее США и Россия начали предпринимать шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Так 18 марта российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Во время беседы американский президент выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин инициативу поддержал, дав ВС РФ соответствующие распоряжение.
Несмотря на договоренность украинская сторона регулярно наносит удары по объектам российской энергетики. Так ВСУ за последние сутки восемь раз атаковали энергообъекты на территории России.
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