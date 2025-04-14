Трамп: скоро будут представлены «очень хорошие предложения» по Украине

Скоро будут представлены «очень хорошие предложения» по решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Скоро будут представлены очень хорошие предложения по урегулированию конфликта на Украине», — сказал Трамп. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый Дом в соцсети Х.
Ранее глава США заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент Штатов Джо Байден виновны в начале конфликта на Украине. Он отметил, что за время его срока конфликтов не было. Он отметил, что просто пытается прекратить «войну», которую начал его предшественник.
Россия и США начали предпринимать шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Делегации представителей двух стран встречались для обсуждения сложившейся ситуации на площадках в третьих странах.
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