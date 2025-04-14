Трамп: скоро будут представлены «очень хорошие предложения» по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Трампа, скоро представят «очень хорошие предложения» по урегулированию украинского кризиса
По словам Трампа, скоро представят «очень хорошие предложения» по урегулированию украинского кризиса Фото:

Скоро будут представлены «очень хорошие предложения» по решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Скоро будут представлены очень хорошие предложения по урегулированию конфликта на Украине», — сказал Трамп. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый Дом в соцсети Х. 

Ранее глава США заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент Штатов Джо Байден виновны в начале конфликта на Украине. Он отметил, что за время его срока конфликтов не было. Он отметил, что просто пытается прекратить «войну», которую начал его предшественник.

Россия и США начали предпринимать шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Делегации представителей двух стран встречались для обсуждения сложившейся ситуации на площадках в третьих странах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скоро будут представлены «очень хорошие предложения» по решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Скоро будут представлены очень хорошие предложения по урегулированию конфликта на Украине», — сказал Трамп. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый Дом в соцсети Х.  Ранее глава США заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент Штатов Джо Байден виновны в начале конфликта на Украине. Он отметил, что за время его срока конфликтов не было. Он отметил, что просто пытается прекратить «войну», которую начал его предшественник. Россия и США начали предпринимать шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Делегации представителей двух стран встречались для обсуждения сложившейся ситуации на площадках в третьих странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...