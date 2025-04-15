СК РФ начал расследование после атаки украинских дронов на Курск. Видео

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Следователи отправят на экспертизу фрагменты беспилотников, обнаруженных возле жилого дома
Следователи отправят на экспертизу фрагменты беспилотников, обнаруженных возле жилого дома Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников по Курску, которая произошла в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — сообщают «Известия». В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили остатки БПЛА. Их фрагменты будут отправлены на экспертизу для определения типа и вида дронов. На месте инцидента продолжают работать сотрудники МЧС, они также оказывают необходимую помощь пострадавшим и обеспечивают безопасность на территории. 

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин также показал обстановку на территории жилого дома в Курске, пострадавшего от удара украинского дрона. Вокруг него разбросаны осколки стекла. По его словам, повреждены еще как минимум четыре автомобиля. На месте работают пожарные, которые ликвидируют очаг возгорания, передает Пятый канал.

В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, в результате чего произошло возгорание. По данным оперштаба региона, погибла 85-летняя женщина, еще девять — пострадал. В результате попадания дрона также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир. Жителей пришлось эвакуировать в ПВР. Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ.

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Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников по Курску, которая произошла в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — сообщают «Известия». В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили остатки БПЛА. Их фрагменты будут отправлены на экспертизу для определения типа и вида дронов. На месте инцидента продолжают работать сотрудники МЧС, они также оказывают необходимую помощь пострадавшим и обеспечивают безопасность на территории.  Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин также показал обстановку на территории жилого дома в Курске, пострадавшего от удара украинского дрона. Вокруг него разбросаны осколки стекла. По его словам, повреждены еще как минимум четыре автомобиля. На месте работают пожарные, которые ликвидируют очаг возгорания, передает Пятый канал. В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, в результате чего произошло возгорание. По данным оперштаба региона, погибла 85-летняя женщина, еще девять — пострадал. В результате попадания дрона также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир. Жителей пришлось эвакуировать в ПВР. Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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