Почему Бороздинскую школу в курганском округе закрывают: мнение администрации и планы на будущее

Администрация Альменевского округа (Курганская область) объявила о переводе учеников Бороздинской основной школы в Танрыкуловскую среднюю школу. Это решение направлено на обеспечение более высокого качества образования и создание комфортных условий для учащихся. Об этом сообщает глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко в своих соцсетях.
Такие меры принимаются после тщательного анализа текущего состояния Бороздинской школы. «Сейчас в Бороздинской школе в девятых классах обучается 17 детей. Увеличение числа учеников не ожидается. Работают 10 педагогов, восемь из которых старше 70 лет. Предметы ведутся совместителями. Двум педагогам непенсионного возраста предложены вакансии. Школа находится в здании 60-х годов постройки, рассчитанном на 100 мест. Здание требует капитального ремонта», — пишет Снежко.
В Тарынкуловской же школе созданы более комфортные условия для обучения, включая наличие современного оборудования: «Есть „Точка роста“, современное оборудование. Школа гораздо лучше укомплектована кадрами. Качество образования выше. У ребят есть больше возможностей по использованию современных технологий. Вариант с размещением в интернате при Тарынкуловской СОШ предложен для тех, кто желает им воспользоваться».
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области не хватает денег на новые учебники для школьников. Об этом сообщил замдиректора департамента образования региона Юрий Долгих на заседании комитета облдумы. Он подчеркнул, что вопрос обсуждается не первый год. Остальные статьи расходов в сфере образования, по его словам, останутся на уровне прошлого года.
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