Хозяин собак, растерзавших пермяка, не будет их усыплять

Владелец американских питбультерьеров, которые напали на сотрудника «Пермских моторов» Андрея Беляева возле проходных, намерен защищать своих питомцев. По его словам, животные не могли напасть без провокации. Однако свою вину мужчина признает и готов возместить ущерб.
«Устроюсь на работу, и тогда и материально, и физически помогу. Я уже написал об этом жене пострадавшего в соцсетях. А что касается дальнейшей судьбы моих собак, то в обиду я их не дам! Душить я их сам не собираюсь, усыпить тоже не дам», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на владельца животных Александра.
Американские питбультерьеры по кличке Бакс и Яни живут у Александра четыре года и за это время на людей не кидались никогда, говорит мужчина. По его словам, он взял собак с собой на собеседование, потому что не успел выгулять их утром. А без намордников оставил, так как боялся, что их украдут и перепродадут. Мужчина намерен найти адвоката и доказать, что его питомцев спровоцировали. На суде очевидцы подтвердят, что собаки не опасны, уверен он.
Ранее URA.RU рассказывало, что бойцовские собаки напали на сотрудника завода Андрея Беляева во вторник, 15 апреля. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Падцерица пострадавшего рассказала, что отчиму сделали операцию — он получил травмы обеих рук. Ему может потребоваться пластическая операция и длительная реабилитация. Охраннику, ставшему очевидцем случившегося, от увиденного стало плохо, и он скончался. Следователи СК России по Пермскому краю проводят проверку.
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