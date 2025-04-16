Экс-губернатор Курской области ответил на вопрос о признании вины

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов отрицает свою причастность к обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«Экс-губернатор Курской области Смирнов не признает вину в мошенничестве...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на свой источник в органах.
Ранее суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он был задержан по подозрению в мошенничестве, связанном с хищением свыше миллиарда рублей. Подробнее — в материале URA.RU.
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