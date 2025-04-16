Экс-губернатор Курской области ответил на вопрос о признании вины

Экс-губернатор Курской области не признал вину в хищении миллиарда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смирнов не признал свою вину
Смирнов не признал свою вину Фото:
новость из сюжета
Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов отрицает свою причастность к обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

«Экс-губернатор Курской области Смирнов не признает вину в мошенничестве...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на свой источник в органах.

Ранее суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он был задержан по подозрению в мошенничестве, связанном с хищением свыше миллиарда рублей. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Курской области Алексей Смирнов отрицает свою причастность к обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «Экс-губернатор Курской области Смирнов не признает вину в мошенничестве...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на свой источник в органах. Ранее суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он был задержан по подозрению в мошенничестве, связанном с хищением свыше миллиарда рублей. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...