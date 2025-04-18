Курганский завод, которым владеет холдинг из США, раскрыл причину ухода опытного экс-руководителя

Уход экс-руководителя Юрия Сергеенко из курганского завода буровых долот «ВНТС», которым владеет американский холдинг, связан с его выходом на пенсию. При этом опытный управленец продолжает сотрудничать с предприятием. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в компании.
«Юрий Сергеенко сложил полномочия генерального директора по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. При этом он продолжает сотрудничать с ООО „ВНТС“ в качестве консультанта», — сообщили URA.RU на предприятии.
В компании отметили, что Александр Минаев, назначенный на должность генерального директора, является специалистом с многолетним опытом работы в технической и управленческой сферах. Ранее он уже занимал руководящие позиции внутри компании. «Традиционно уделяют приоритетное внимание развитию персонала и продвижению внутренних кадров, что подтверждает преемственность в управлении и устойчивость бизнес-процессов», — добавили в организации.
Юрий Сергеенко до работы в компании по производству бурового оборудования трудился на «Курганмашзаводе». На крупнейшем предприятии региона он проработал 20 лет. Начинал с должности главного механика строительно?монтажного цеха, а после перешел в инструментальное производство. По открытым данным, является членом Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
Ранее URA.RU писало, что в курганском активе американских инвесторов за прошлый год резко упали доходы. Выручка снизилась в два раза — с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. В компании сокращение выручки объяснили переходом на производство новой линейки оборудования и реструктуризацией экспортных поставок. При этом отметив, что это были стратегические меры. Они были направлены на оптимизацию бизнеса и не говорят о снижении эффективности работы предприятия.
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