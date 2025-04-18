Курганский завод, которым владеет холдинг из США, раскрыл причину ухода опытного экс-руководителя

Экс-руководитель курганского актива холдинга из США Сергеенко ушел на пенсию
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Юрий Сергеенко проработал в компании «ВНТС» 16 лет (архивное фото)
Юрий Сергеенко проработал в компании «ВНТС» 16 лет (архивное фото) Фото:
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Курганские активы иностранных инвесторов

Уход экс-руководителя Юрия Сергеенко из курганского завода буровых долот «ВНТС», которым владеет американский холдинг, связан с его выходом на пенсию. При этом опытный управленец продолжает сотрудничать с предприятием. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в компании. 

«Юрий Сергеенко сложил полномочия генерального директора по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. При этом он продолжает сотрудничать с ООО „ВНТС“ в качестве консультанта», — сообщили URA.RU на предприятии.

В компании отметили, что Александр Минаев, назначенный на должность генерального директора, является специалистом с многолетним опытом работы в технической и управленческой сферах. Ранее он уже занимал руководящие позиции внутри компании. «Традиционно уделяют приоритетное внимание развитию персонала и продвижению внутренних кадров, что подтверждает преемственность в управлении и устойчивость бизнес-процессов», — добавили в организации. 

Юрий Сергеенко до работы в компании по производству бурового оборудования трудился на «Курганмашзаводе». На крупнейшем предприятии региона он проработал 20 лет. Начинал с должности главного механика строительно?монтажного цеха, а после перешел в инструментальное производство. По открытым данным, является членом Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Ранее URA.RU писало, что в курганском активе американских инвесторов за прошлый год резко упали доходы. Выручка снизилась в два раза — с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. В компании сокращение выручки объяснили переходом на производство новой линейки оборудования и реструктуризацией экспортных поставок. При этом отметив, что это были стратегические меры. Они были направлены на оптимизацию бизнеса и не говорят о снижении эффективности работы предприятия. 

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Уход экс-руководителя Юрия Сергеенко из курганского завода буровых долот «ВНТС», которым владеет американский холдинг, связан с его выходом на пенсию. При этом опытный управленец продолжает сотрудничать с предприятием. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в компании.  «Юрий Сергеенко сложил полномочия генерального директора по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. При этом он продолжает сотрудничать с ООО „ВНТС“ в качестве консультанта», — сообщили URA.RU на предприятии. В компании отметили, что Александр Минаев, назначенный на должность генерального директора, является специалистом с многолетним опытом работы в технической и управленческой сферах. Ранее он уже занимал руководящие позиции внутри компании. «Традиционно уделяют приоритетное внимание развитию персонала и продвижению внутренних кадров, что подтверждает преемственность в управлении и устойчивость бизнес-процессов», — добавили в организации.  Юрий Сергеенко до работы в компании по производству бурового оборудования трудился на «Курганмашзаводе». На крупнейшем предприятии региона он проработал 20 лет. Начинал с должности главного механика строительно?монтажного цеха, а после перешел в инструментальное производство. По открытым данным, является членом Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Ранее URA.RU писало, что в курганском активе американских инвесторов за прошлый год резко упали доходы. Выручка снизилась в два раза — с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. В компании сокращение выручки объяснили переходом на производство новой линейки оборудования и реструктуризацией экспортных поставок. При этом отметив, что это были стратегические меры. Они были направлены на оптимизацию бизнеса и не говорят о снижении эффективности работы предприятия. 
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