Отставка вице-мэра Екатеринбурга обернулась скандалом во власти: от Орлова уходит друг Куйвашева

Вслед за Бубновым мэрию Екатеринбурга готов покинуть первый замглавы Сутягин

19 апреля 2025 в 18:12 Размер текста - 17 +

Игорь Сутягин, вероятно, вступился за друга Фото: Илья Московец © URA.RU Жесткое увольнение вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова спровоцировало серьезный кулуарный конфликт. По данным URA.RU, в отставку намерен подать первый заместитель главы города Алексея Орлова — Игорь Сутягин. Все началось 16 апреля, когда URA.RU на встрече врио губернатора Дениса Паслера поинтересовалось, что ему не нравится в Екатеринбурге. Паслер сказал, что уборка. И заочно потребовал от администрации навести наконец порядок в городе. На совещании утром 17 апреля Орлов заявил, что «видимо, проблема в кураторе» этой темы, и пообещал «принять кадровое решение». Фамилию Бубнова Орлов при этом не назвал, но удивился, что того нет на совещании (как раз по уборке). На следующий день Орлов подтвердил URA.RU, что Бубнов отправляется в отставку, его должность ликвидируют, а функционал отдадут двум другим заместителям — Рустаму Галямову (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиру Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр заявил агентству, что решение зрело давно. Новость по теме «Зрело давно»: глава Екатеринбурга объяснил отставку скандального вице-мэра Интересно, что публичное заявление Орлов, по некоторым данным, сделал до разговора с Бубновым. То есть два дня Бубнов, вероятно, узнавал о своем увольнении из СМИ. Это беспрецедентный формат. «Бубнов несколько часов, до вечера пятницы, вел переговоры о сохранении, давая понять, что не намерен уходить, поскольку со своей работой справляется», — знает другой собеседник агентства. По его словам, Орлова «это разозлило». «Возможно, Бубнову теперь не предложат вообще никакую должность», — допустил источник. Третий собеседник URA.RU не располагает информацией по этому поводу, но утверждает, что план Орлова не изменился: с понедельника (21 апреля) Гейко и Галямов приступают к исполнению новых обязанностей. В пятницу же друг Бубнова — первый вице-мэр Игорь Сутягин — заявил, что уволится, сообщил один из собеседников. По одной из обсуждающихся в кулуарах администрации версии, это протест Сутягина против несправедливого, на его взгляд, увольнения Бубнова. По другой версии, Сутягин некоторое время назад получил хорошее предложение о работе. Сам Сутягин от комментариев по теме воздерживается. Игорь Сутягин в свое время приехал в регион по приглашению Евгения Куйвашева Фото: Илья Московец © URA.RU В горадминистрацию он пришел в 2018 году — после масштабной смены власти в Екатеринбурге, инициированной тогдашним губернатором Евгением Куйвашевым (ушел с должности 26 марта). Сначала Сутягин был вице-мэром по имущественным вопросам, а в начале 2021-го, когда мэром стал Орлов, Сутягина назначили его первым заместителем. Сутягин, как и Орлов, считается близким к Куйвашеву. В «нулевые» он трудился вместе с Куйвашевым в управлении судебных приставов по Москве, затем перебрался в Тобольск (Тюменская область), который Куйвашев возглавил. Весной 2013-го, через год после назначения Куйвашева губернатором Свердловской области, Сутягин стал его советником, а в январе 2014-го — замминистра природных ресурсов и экологии. «У них есть история личных отношений», — знает источник URA.RU в екатеринбургской политтусовке. Один из собеседников агентства, погруженных в ситуацию, уточнил, что ближайшие несколько дней Сутягин будет исполнять полномочия главы города (Орлов в командировке). «Не исключено, что еще поменяет свое решение, передумает», — отметил источник. Алексею Бубнову была также направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жесткое увольнение вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова спровоцировало серьезный кулуарный конфликт. По данным URA.RU, в отставку намерен подать первый заместитель главы города Алексея Орлова — Игорь Сутягин. Все началось 16 апреля, когда URA.RU на встрече врио губернатора Дениса Паслера поинтересовалось, что ему не нравится в Екатеринбурге. Паслер сказал, что уборка. И заочно потребовал от администрации навести наконец порядок в городе. На совещании утром 17 апреля Орлов заявил, что «видимо, проблема в кураторе» этой темы, и пообещал «принять кадровое решение». Фамилию Бубнова Орлов при этом не назвал, но удивился, что того нет на совещании (как раз по уборке). На следующий день Орлов подтвердил URA.RU, что Бубнов отправляется в отставку, его должность ликвидируют, а функционал отдадут двум другим заместителям — Рустаму Галямову (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиру Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр заявил агентству, что решение зрело давно. Интересно, что публичное заявление Орлов, по некоторым данным, сделал до разговора с Бубновым. То есть два дня Бубнов, вероятно, узнавал о своем увольнении из СМИ. Это беспрецедентный формат. «Бубнов несколько часов, до вечера пятницы, вел переговоры о сохранении, давая понять, что не намерен уходить, поскольку со своей работой справляется», — знает другой собеседник агентства. По его словам, Орлова «это разозлило». «Возможно, Бубнову теперь не предложат вообще никакую должность», — допустил источник. Третий собеседник URA.RU не располагает информацией по этому поводу, но утверждает, что план Орлова не изменился: с понедельника (21 апреля) Гейко и Галямов приступают к исполнению новых обязанностей. В пятницу же друг Бубнова — первый вице-мэр Игорь Сутягин — заявил, что уволится, сообщил один из собеседников. По одной из обсуждающихся в кулуарах администрации версии, это протест Сутягина против несправедливого, на его взгляд, увольнения Бубнова. По другой версии, Сутягин некоторое время назад получил хорошее предложение о работе. Сам Сутягин от комментариев по теме воздерживается. В горадминистрацию он пришел в 2018 году — после масштабной смены власти в Екатеринбурге, инициированной тогдашним губернатором Евгением Куйвашевым (ушел с должности 26 марта). Сначала Сутягин был вице-мэром по имущественным вопросам, а в начале 2021-го, когда мэром стал Орлов, Сутягина назначили его первым заместителем. Сутягин, как и Орлов, считается близким к Куйвашеву. В «нулевые» он трудился вместе с Куйвашевым в управлении судебных приставов по Москве, затем перебрался в Тобольск (Тюменская область), который Куйвашев возглавил. Весной 2013-го, через год после назначения Куйвашева губернатором Свердловской области, Сутягин стал его советником, а в январе 2014-го — замминистра природных ресурсов и экологии. «У них есть история личных отношений», — знает источник URA.RU в екатеринбургской политтусовке. Один из собеседников агентства, погруженных в ситуацию, уточнил, что ближайшие несколько дней Сутягин будет исполнять полномочия главы города (Орлов в командировке). «Не исключено, что еще поменяет свое решение, передумает», — отметил источник. Алексею Бубнову была также направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.