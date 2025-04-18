«Зрело давно»: глава Екатеринбурга объяснил отставку скандального вице-мэра

Мэр Орлов надеется, что екатеринбуржцы почувствуют смену главного по уборке

18 апреля 2025 в 15:16 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов отреагировал на замечания от нового главы региона Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил URA.RU, что давно планировал менять ответственного за уборку в городе Алексея Бубнова. При этом в разговоре с URA.RU отметил, что за последние годы по части благоустройства администрация не бездельничала. «Санитарное содержание города — это такой живой организм: когда появляются новые вызовы, территории, появляется новый уровень благоустройства, нужны новые компетенции, новые специалисты. За четыре с небольшим года, что я работаю, очень многое удалось сделать в плане корректировки регламентов [благоустройства]. Например, та же „зеленая волна“ — когда мы научились гораздо быстрее вычищать зимой основные магистрали, привлекать на вывоз снега сторонние организации, гораздо быстрее это все стало. Увеличили кратность кошения газонов и про одуванчики мы забыли», — отметил Орлов. По его словам, «все равно каждая работа, особенно такая, как содержание города, требует серьезных корретировок». «В регионе сменился руководитель, у него, естественно, есть вопросы к санитарному содержанию — [он] свежим взглядом посмотрел, говорит: надо вот здесь корректировать, здесь бы посмотреть. Мы с ним [Паслером] сразу на первой встрече об этом говорили. И, в общем-то, зрело это решение у меня достаточно давно, потому что многие процессы требуют более качественного межведомственного взаимодействия. Виды работ, которые взаимосвязаны технологически, должен курировать один руководитель», — добавил мэр. Новость по теме Мэр Екатеринбурга подтвердил отставку главного по уборке после критики от Паслера Должность Бубнова ликвидируют. А его полномочия перейдут к двум другим вице-мэрам — Владимиру Гейко (ЖКХ) и Рустаму Галямову (строительство и транспорт). Гейко будет отвечать за уборку, Галямов — за дороги и ремонты в парках. Новая схема заработает с понедельника. «Я считаю, что это приведет к более эффективному взаимодействию, использованию ресурсов, технологической организации всех работ. Очень надеюсь, что граждане оценят. Потому что действительно нареканий по уборке города стало очень много. И я не мог на это не отреагировать. И на те моменты, на которые посоветовал обратить внимание новый губернатор», — резюмировал Орлов. Окончательное решение уволить Бубнова он принял после публичной критики со стороны врио губернатора Дениса Паслера. Отвечая на вопрос URA.RU днем 16 апреля, Паслер заявил, что ему не нравится состояние общественных пространств в Екатеринбурге, и заочно потребовал от Орлова навести порядок. На совещании утром 17 апреля (Бубнова на нем не было) Орлов заявил, что, «видимо, проблема в кураторе» этой темы, и пообещал принять кадровое решение. В статусе замглавы города Бубнова работал с 2018 года. Он регулярно попадал в публичные скандалы — часто из-за неосторожных высказываний. Самый яркий пример — от 2023 года. В марте Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил URA.RU, что давно планировал менять ответственного за уборку в городе Алексея Бубнова. При этом в разговоре с URA.RU отметил, что за последние годы по части благоустройства администрация не бездельничала. «Санитарное содержание города — это такой живой организм: когда появляются новые вызовы, территории, появляется новый уровень благоустройства, нужны новые компетенции, новые специалисты. За четыре с небольшим года, что я работаю, очень многое удалось сделать в плане корректировки регламентов [благоустройства]. Например, та же „зеленая волна“ — когда мы научились гораздо быстрее вычищать зимой основные магистрали, привлекать на вывоз снега сторонние организации, гораздо быстрее это все стало. Увеличили кратность кошения газонов и про одуванчики мы забыли», — отметил Орлов. По его словам, «все равно каждая работа, особенно такая, как содержание города, требует серьезных корретировок». «В регионе сменился руководитель, у него, естественно, есть вопросы к санитарному содержанию — [он] свежим взглядом посмотрел, говорит: надо вот здесь корректировать, здесь бы посмотреть. Мы с ним [Паслером] сразу на первой встрече об этом говорили. И, в общем-то, зрело это решение у меня достаточно давно, потому что многие процессы требуют более качественного межведомственного взаимодействия. Виды работ, которые взаимосвязаны технологически, должен курировать один руководитель», — добавил мэр. Должность Бубнова ликвидируют. А его полномочия перейдут к двум другим вице-мэрам — Владимиру Гейко (ЖКХ) и Рустаму Галямову (строительство и транспорт). Гейко будет отвечать за уборку, Галямов — за дороги и ремонты в парках. Новая схема заработает с понедельника. «Я считаю, что это приведет к более эффективному взаимодействию, использованию ресурсов, технологической организации всех работ. Очень надеюсь, что граждане оценят. Потому что действительно нареканий по уборке города стало очень много. И я не мог на это не отреагировать. И на те моменты, на которые посоветовал обратить внимание новый губернатор», — резюмировал Орлов. Окончательное решение уволить Бубнова он принял после публичной критики со стороны врио губернатора Дениса Паслера. Отвечая на вопрос URA.RU днем 16 апреля, Паслер заявил, что ему не нравится состояние общественных пространств в Екатеринбурге, и заочно потребовал от Орлова навести порядок. На совещании утром 17 апреля (Бубнова на нем не было) Орлов заявил, что, «видимо, проблема в кураторе» этой темы, и пообещал принять кадровое решение. В статусе замглавы города Бубнова работал с 2018 года. Он регулярно попадал в публичные скандалы — часто из-за неосторожных высказываний. Самый яркий пример — от 2023 года. В марте Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах.