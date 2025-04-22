Укусы насекомых, инфекции и отравления: чем опасна весна для кошек и как их спасти

Весна — непростой период для кошек. В это время активизируются заболевания, связанные с атаками очнувшихся от зимней спячки паразитов, клещей и комаров. Опасности подстерегают даже домашних животных, оказывающихся на дачах. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринар Александр Васильев рассказал о главных заболеваниях и опасностях для кошек весной и как их предотвратить.
Чем болеют кошки весной
В весенний период у кошек возникает риск обострения заболеваний. По словам ветеринарного врача Александра Васильева, самые распространенные — гиповитаминоз, конъюнктивит, хейлетиоз, экзема, мочекаменная болезнь. Он отметил, что нехватка витаминов появляется при несбалансированном питании и при кормлении только домашними продуктами. Рост заболеваемости конъюнктивитом связан с началом активного цветения растений.
Весной также усиливаются проявления экземы у кошек с повышенной возбудимостью и длинной шерстью. «Одним из самых распространенных у кошек заболевания является мочекаменная болезнь. Поэтому важно заранее профилактировать его, не дожидаясь обострения», — отметил эксперт. Он также отметил, что весной особую опасность для животных несут клещи и комары. Через слюну этих насекомых передается ряд заболеваний, которые могут привести к гибели кошек.
Чем опасны укусы клещей и комаров для кошек
Клещи и комары — одни из главных врагов для организма кошки в весеннее время. Клещи опасны, так как переносят различные инфекции, которые могут привести к серьезным заболеваниям и даже летальному исходу. По словам ветеринара Александра Васильева, инфекция передается через слюну клещей и комаров.
«Владельцы животных иногда считают, что укусов клещей стоит бояться летом. Но клещи просыпаются весной, а иногда ранней весной, если температура воздуха высокая», — рассказал эксперт. По его словам, в основном пик заболеваемости приходится на конец апреля-начало мая.
Среди самых опасных заболеваний для животных, которые переносятся клещами:
- Боррелиоз, который поражает нервную систему и суставы.
- Гемобартонеллез. При попадании этой инфекции в организм поражается кроветворная система, которое протекает бессимптомно и вызывает сильную анемию.
- Пироплазмоз. Возбудители заболевания разрушают эритроциты, что приводит к сильной анемии.
Слюна комаров может вызвать аллергические реакции, а также заразить организм следующими заболеваниями:
- Дирофиляриоз. Заболевание вызывают мелкие гельминты, которые поражают кровеносную систему и сердце.
- Лейшманиоз. Паразитарная инфекция негативно влияет на работу печени и почек животного.
Симптомы и профилактика пироплазмоза у кошек
Пироплазмоз — одно из самых распространенных заболеваний, которыми кошки заражаются весной. Специалист рассказал, что основными симптомами заболевания являются лихорадка, вялость, отсутствие аппетита. Происходит изменение цвета мочи, которая становится красного, бурого или черного цвета.
Это говорит о расстройстве мочевыделительной системы. При этом заболевании повышается температура тела кошки. Также меняется цвет слизистых: происходит побледнение или пожелтение оболочек и это легко заметить на фоне окраски шерсти. Отмечается, что первые симптомы пироплазмоза появляются спустя 4–7 дней после заражения.
Профилактика: главная мера — исключение самовыгула. Также нужно обрабатывать средствами против клещей перед выходом из дома. Это могут быть спреи, капли или ошейники. Для профилактики пироплазмоза созданы вакцины.
Симптомы и профилактика боррелиоза у кошек
Еще одним весенним заболеванием является боррелиоз, который также возникает после укусов клещей. По словам специалиста, оно опасно тем, что протекает бессимптомно и выявляется, когда животное начинает хромать.
Среди возможных признаков отмечают:
- частое мочеиспускание;
- вздутие живота;
- сильная усталость (даже при отсутствии физической активности);
- проблемы с дыханием;
- отечность суставов;
- рвота и диарея;
- увеличение лимфатических узлов;
- снижение аппетита;
- хромота;
- повышение температуры.
Профилактика: нужно осматривать кошку после каждой прогулки на предмет наличия паразитов. Также важно использовать противопаразитарные средства: ошейники, спреи и капли. Необходимая мера профилактики — контроль питания и общего состояния здоровья питомца, чтобы иммунитет не падал.
Симптомы и профилактика гемобартонеллеза у кошек
Эта инфекция передается через слюну клещей и поражает красные кровяные тельца в крови, отвечающие за перенос кислорода в организме. Также эту болезнь называют инфекционной анемией кошек. Распространенными клиническими признаками заболевания являются:
- бледные или иногда желтушные слизистые оболочки,
- вялость,
- быстрая утомляемость,
- снижение аппетита,
- потеря веса,
- лихорадка.
Инкубационный период длится от 2 до 21 дня, поэтому первые симптомы болезни проявляются не сразу.
Профилактика: рекомендуется исключить контакты питомца с уличными животными. Также важно регулярно обрабатывать кошку от паразитов. Для этого используют специальные препараты в виде капель, ошейников, спреев или таблеток. Необходимо проводить ежегодные вакцинации.
Симптомы и профилактика дирофиляриоза у кошек
Заражение кошек дирофиляриозом происходит через укусы комаров. С их укусом в кровь жертвы попадают личинки гельминтов. Они проникают в подкожные ткани и начинают свой путь к сердцу или легким. Самые распространенные симптомы сердечного червя у кошек похожи на симптомы кошачьей астмы и других хронических респираторных заболеваний. Они могут включать кашель, учащенное и затрудненное дыхание. Также могут быть неявные признаки: легкая вялость, периодическая рвота, потеря веса и снижение аппетита.
Профилактика: нужно использовать репелленты для отпугивания внешних паразитов во время нахождения питомца на улице. Также необходимо каждый месяц обрабатывать комбинированными противопаразитарными средствами, которые воздействуют в том числе на личинок паразита.
Симптомы и профилактика лейшманиоза у кошек
Инфекция передается через слюну комаров. Заболевание может привести к поражению кожи и снижению зрения. Некоторые симптомы лейшманиоза у кошек:
- струпья и язвы на коже;
- слабость;
- узелковый дерматит на голове, ушах, веках или лапах;
- шелушащийся дерматит;
- конъюнктивит;
- анемия;
- потеря аппетита и потеря веса.
Профилактика: нужно использовать репелленты для отпугивания внешних паразитов во время нахождения питомца на улице. Также необходимо каждый месяц обрабатывать комбинированными противопаразитарными средствами, которые воздействуют в том числе на личинок паразита.
Что делать, чтобы кошка не заразилась от укуса клещей и комаров
«При первых признаках нужно обратиться в ветклинику. Затягивать лечение животных при таких заболевания крайне опасно», — сообщил ветеринарный врач. По его словам, чтобы свести к минимуму риск заражения, стоит придерживаться мер профилактики. Важно держать животное в помещении, не выпускать на улицу. Это позволит уберечь от клещей, блох и иных насекомых. Также не стоит пренебрегать уходом за кожными покровами, эпителием.
Благодаря этому, удастся обнаружить паразитов. Также следует применять спреи и ошейники, которые отпугивают различных насекомых. Хозяевам важно, приходя домой, проверять свою одежду и обувь на наличие клещей.
Как найти клеща у кошки
Для проверки кота на клещей рекомендуется осмотреть животное. Обычно паразиты выбирают места с мягкой кожей: шею, холку, уши, живот, пах. Можно прочесать против шерсти, чтобы увидеть кожу животного. Важно осмотреть все комки шерсти. Если клещ обнаружен, не нужно самостоятельно удалять его. Оперативно доставьте животное к ветеринару.
Чем может отравиться кошка весной
Теплое время года у животных обостряются гастроэнтериты. По словам ветеринара, кошки которых выгуливают на улице или отвозят на дачи, начинают подбирать еду, которая всю зиму скрывалась под снегом. В итоге у животного появляются симптомы отравления. Эксперт не советует заниматься самолечением и показать животное ветеринару.
Как защитить кошку от падения из окна
Почему кошки падают из окон
С наступлением весны окна в квартирах часто открыты, что может приводит к трагическим последствиям для питомцев. Домашние кошки в процессе охоты за птицами или бабочками теряют осторожность и, пытаясь поймать добычу, выпадают из окон. Такие падения часто сопровождаются серьезными травмами, включая переломы конечностей. Ветеринар Александр Васильев рекомендует устанавливать на окна специальные защитные конструкции, чтобы избежать падения домашних животных.
Как защитить окна и балконы
По мнению эксперта, стандартные антимоскитные сетки не обеспечивают необходимого уровня безопасности. Они не рассчитаны на вес кошки и могут быть легко выдавлены наружу. В качестве альтернативы специалист советует использовать «антикошачьи» сетки. Эти изделия из прочного пластика или металла, которые могут монтироваться как стационарным способом, так и в виде съемных решеток.
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