Как защитить кошку от падения из окна: советы ветеринара

С приходом весны учащаются случаи падения домашних кошек из окон многоэтажек. Это связано с их охотничьими инстинктами и невнимательностью хозяев. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Александр Васильев рассказал, как уберечь кошек от падения с высоты и травм.
Почему кошки выпрыгивают из окна
Ветеринар Александр Васильев рассказал, что все кошки подвержены высотному синдрому, то есть не боятся высоты, и это обусловлено генетикой. Поэтому, по словам эксперта, выпрыгнуть может даже самая ленивая кошка. Он не советует надеяться на спокойный характер животного, потому что весной инстинкты у животных обостряются.
«Кошку зовет на улицу, в первую очередь, охотничий инстинкт. Поэтому она может прыгнуть, увидев птичку и бабочку, так как у нее срабатывает рефлекс. Кроме того, животное может сорваться с окна, пытаясь догнать добычу. И этому способствуют гладкие пластиковые окна», — рассказал специалист.
Он также отметил, что причиной побега из квартиры для кошки может быть половой инстинкт. В поисках партнера кошка тоже может выпасть из окна.
Сетка на окнах: можно ли ставить и какой должна быть
Ветеринар посоветовал ставить на окна защитные сетки, чтобы предотвратить падение животного. Однако, по словам специалиста, антимоскитные сетки для этого не подойдут, так как не выдерживают вес кошек и выдавливаются наружу.
В этом случает эксперт советует ставить сетки-антикошки. Это сетки или решетки из пластика или металла, которые можно установить стационарно или поставить съемные.
Виды сеток «антикошки»:
- Металлические решетки с крупными ячейками. Это самые надежные сетки и при хороших креплениях выдерживают даже вес человека.
- Сетки с мелкой ячейкой из нержавеющей стали. Выглядят как москитные, но выполнены из металла.
- Сетки веревочного типа. Они используются для защиты незастекленного балкона
Все элементы крепления «антикошек», включая рамку и уголки, должны быть изготовлены из металла. При этом металл должен обладать достаточной прочностью и не деформироваться при ручном воздействии, чтобы не утратить свою форму со временем. Лучше использовать как можно больше крепежных элементов — это повышает надежность конструкции. Рамка сетки должна точно соответствовать размерам креплений и плотно в них фиксироваться. Сама сетка должна быть надежно закреплена в рамке и не выпадать даже при значительном давлении.
Безопасный балкон
Для безопасного нахождения кошки на балконе можно установить раму с решеткой на каждую открывающуюся часть балконного блока. Если балкон не застеклен, то раму можно установить на весь балкон. Достаточно, чтобы промежутки между прутьями не позволили коту пролезть.
Металлическая защитная сетка применяется на незастекленных балконах. Ее можно установить на окно или создать кошачий балкон. Еще один из простых вариантов — балконная дверь «антикошка». В этом случае балкон можно открывать в любое время, и кошка может дышать свежим воздухом через сетку.
Однако нужно внимательно следить за тем, чтобы сетка всегда была закрыта. Также можно обтянуть балкон сеткой из лески или нейлона с вплетенной проволокой внутри, чтобы кот не мог ее разгрызть или разорвать.
Чем опасны окна на вертикальном проветривании
Открытое на проветривание окно опасно для животного тем, что формирует треугольное пространство. Верхняя часть этого треугольника достаточно широка, чтобы кошка могла пролезть в него, рассказывает специалист.
«В узкой части этого треугольника кошка застревает и, оказавшись в этой ловушке, пытается выбраться, но усугубляет свое положение. Из-за того, что пластиковые окна имеют гладкую поверхность, животное не может зацепить когтями и постепенно проваливается в щель в углу окна. Это опасно для жизни. Нужно как можно быстрее освободить животное», — рассказал Александр Васильев.
Он отметил, что самое опасное для животного — застрять шеей или животом, так как сдавливаются сосуды и органы, что приводит к мучительной и медленной смерти. Специалист рекомендует освобождать кошку медленно и аккуратно, без резких движений. После того, как животное достали не трогать травмированный участок дело, не растирать и как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику.
Что делать, если кошка выпала из окна
Здоровье и жизнь кошки, которая выпала из окна зависит от того, как быстро ей окажут профессиональную помощь, поэтому нужно как можно быстрее доставить животное в ветклинику, рассказала Александр Васильев. Специалист советует доставить кошку к ветеринару даже если нет видимых травм.
По его словам, у кошек из-за падения с высоты часто возникают переломы костей, повреждения внутренних органов, кровотечения, а также черепно-мозговые травмы. При этом степень повреждений зависит не только от высоты, с которой упало животное. Сложность травмы также зависит от поверхности, об которую произошел удар.
Усугубить ситуацию могут асфальт, ограждения под окнами, деревья и различные предметы. Ветеринар советует осторожно поместить травмированное животное в переноску и аккуратно доставить к специалистам.
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