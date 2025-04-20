ВСУ в перемирие начали обстрел окрестностей Часова Яра из РСЗО и минометов

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Украинские войска обстреливают ДНР из минометов
Украинские войска обстреливают ДНР из минометов Фото:
новость из сюжета
Пасхальное перемирие в зоне СВО

Вооруженные силы Украины утром 20 апреля начали обстрелы окрестностей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и минометы, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Нарушения зафиксированы беспилотниками, сообщают российские силовые структуры. 

«По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные», — заявили в структурах. В распоряжении ТАСС оказалось видеозапись, свидетельствующая о нарушении режима перемирия со стороны ВСУ в районе Часова Яра.. 

Ранее Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что после введения режима прекращения огня ВСУ осуществили 900 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Как отмечается в сообщении ведомства, украинские подразделения также провели 444 обстрела позиций российских военных. В результате этих действий имеются погибшие и пострадавшие среди гражданского населения, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

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Вооруженные силы Украины утром 20 апреля начали обстрелы окрестностей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и минометы, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Нарушения зафиксированы беспилотниками, сообщают российские силовые структуры.  «По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные», — заявили в структурах. В распоряжении ТАСС оказалось видеозапись, свидетельствующая о нарушении режима перемирия со стороны ВСУ в районе Часова Яра..  Ранее Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что после введения режима прекращения огня ВСУ осуществили 900 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Как отмечается в сообщении ведомства, украинские подразделения также провели 444 обстрела позиций российских военных. В результате этих действий имеются погибшие и пострадавшие среди гражданского населения, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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