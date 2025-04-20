Вооруженные силы Украины утром 20 апреля начали обстрелы окрестностей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и минометы, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Нарушения зафиксированы беспилотниками, сообщают российские силовые структуры.
«По окрестностям Часова Яра ВСУ начали бить из РСЗО и минометов. Обстрелы довольно плотные», — заявили в структурах. В распоряжении ТАСС оказалось видеозапись, свидетельствующая о нарушении режима перемирия со стороны ВСУ в районе Часова Яра..
Ранее Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что после введения режима прекращения огня ВСУ осуществили 900 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Как отмечается в сообщении ведомства, украинские подразделения также провели 444 обстрела позиций российских военных. В результате этих действий имеются погибшие и пострадавшие среди гражданского населения, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
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