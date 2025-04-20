20 апреля 2025

Тюмень накроет магнитная буря

В Тюмень 22 апреля придет магнитная буря
© Служба новостей «URA.RU»
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Напряжение магнитосферы над Тюменью продержится на протяжении суток
Напряжение магнитосферы над Тюменью продержится на протяжении суток Фото:

Во вторник, 22 апреля, Тюмень накроет магнитная буря. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук.

«Магнитосфера над Тюменью начнет возбуждаться в середине дня 22 апреля. К вечеру начнется магнитная буря, которая ночью достигнет уровня G2 (средняя интенсивность)», — говорится на сайте.

Отмечается, что магнитосфера над городом останется напряженной до конца среды, 23 апреля. Однако, к середине дня магнитное поле ослабнет до уровня чуть ниже класса G1 (слабая интенсивность). Медики рекомендуют в эти дни прислушиваться к своему здоровью, побольше спать и снизить физическую активность.

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Во вторник, 22 апреля, Тюмень накроет магнитная буря. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук. «Магнитосфера над Тюменью начнет возбуждаться в середине дня 22 апреля. К вечеру начнется магнитная буря, которая ночью достигнет уровня G2 (средняя интенсивность)», — говорится на сайте. Отмечается, что магнитосфера над городом останется напряженной до конца среды, 23 апреля. Однако, к середине дня магнитное поле ослабнет до уровня чуть ниже класса G1 (слабая интенсивность). Медики рекомендуют в эти дни прислушиваться к своему здоровью, побольше спать и снизить физическую активность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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