Челябинский экс-депутат, избежавший наказания за сроком давности, идет на выборы

Бывший депутат заксобрания Челябинской области Константин Толкачев выдвинулся на праймериз «Единой России» на выборах в ЗСО. Такая информация содержится на сайте предварительного голосования.
«Толкачев Константин Николаевич, индивидуальный предприниматель. Выдвинулся по партийному списку для участия в праймериз на выборах депутатов ЗСО восьмого созыва», — информирует ресурс.
Толкачева признали виновным в покушении на мошенничество, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности в марте этого года. Суд над экс-депутатом растянулся на пять лет.
Изначально его обвиняли в покушении на мошенничество и уклонении от налогов. Следствие считало, что Толкачев причастен к фиктивным сделкам об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». Якобы благодаря этому экс-депутату удалось снизить налоговую базу и не доплатить 16,3 млн рублей НДС. Кроме того, в суде обвинение указывало на виновность Толкачева в игнорировании оформления другой сделки, чтобы сэкономить 591 тысячу рублей НДС. По итогу по факту уклонения от уплаты налогов экс-депутата оправдали. По факту мошенничества он получил три года колонии.
На стадии апелляции приговор был отменен. Прокуратура и потерпевшая сторона не согласились с таким решением и обратились с жалобой в кассационный суд, который вернул дело на пересмотр в апелляцию. После чего Толкачев избежал наказания за истечением срока давности.
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