Жителю Ижевска вынесли приговор за дачу взяток на курганском оборонном предприятии

Бывший руководитель одного из предприятий в Ижевской области был признан виновным в даче взятки. Мужчина платил за приоритетную поставку продукции одному из директоров структуры оборонного предприятия Кургана. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к курганскому заводу.
«Исполнительный директор фирмы из Ижевска был признан виновным в даче взятки сотруднику оборонного завода», — сообщили источники. По их данным, руководитель фирмы-закупщика отдавал до 2,5% от суммы каждого счета-фактуры.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Ижевская фирма работала с курганским заводом с сентября 2017 года. Спустя полгода один из сотрудников предложил ижевцу доплачивать директору структуры за сокращение сроков изготовления и поставок, за приоритетный статус при отгрузке. Мужчина согласился.
Стороны договорились о перечислении незаконного денежного вознаграждения в размере 2,5% от суммы выставленных счетов-фактур к оплате предприятием из Ижевска. Деньги переводились на карту супруги директора курганской структуры завода. Начиная с марта 2019 года по март 2023 года таким образом было переведено около 294 тысяч рублей. Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ по Курганской области, говорится в материалах дела.
Ижевскому руководителю после возбуждения уголовного дела пришлось уволиться. Он сотрудничал со следствием и дал изобличающие показания в отношении других фигурантов. В суде мужчина свою вину полностью признал.
Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу лично и через посредника, совершенной в крупном размере. В качестве наказания его приговорили к штрафу в размере одного миллиона рублей.
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