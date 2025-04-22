В курганском департаменте нашли нового ответственного за недропользование

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области нашли нового руководителя в отдел недропользования. Повышение получила главный специалист ведомства Марина Ерохина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.
«Отдел недропользования в качестве и.о. начальника возглавила Марина Ерохина. До повышения она работала главным специалистом в отделе водного и геологического надзора», — сообщил источник.
Информация подтверждается открытыми данными. До Ерохиной в управлении экологией отделом недропользования руководил Сергей Воротников.
Ранее URA.RU писало, что в департаменте финансов Курганской области назначили нового заместителя. Им стала чиновница Татьяна Васильева. До повышения она занимала в ведомстве должность замначальника управления финансирования бюджетной сферы. Также имела опыт работы в управлении культуры в финансово-экономическом отделе.
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