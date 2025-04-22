В курганском департаменте нашли нового ответственного за недропользование

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В департаменте природных ресурсов нашли нового начальника отдела недропользования
В департаменте природных ресурсов нашли нового начальника отдела недропользования Фото:

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области нашли нового руководителя в отдел недропользования. Повышение получила главный специалист ведомства Марина Ерохина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

«Отдел недропользования в качестве и.о. начальника возглавила Марина Ерохина. До повышения она работала главным специалистом в отделе водного и геологического надзора», — сообщил источник.

Информация подтверждается открытыми данными. До Ерохиной в управлении экологией отделом недропользования руководил Сергей Воротников.

Ранее URA.RU писало, что в департаменте финансов Курганской области назначили нового заместителя. Им стала чиновница Татьяна Васильева. До повышения она занимала в ведомстве должность замначальника управления финансирования бюджетной сферы. Также имела опыт работы в управлении культуры в финансово-экономическом отделе. 

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В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области нашли нового руководителя в отдел недропользования. Повышение получила главный специалист ведомства Марина Ерохина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона. «Отдел недропользования в качестве и.о. начальника возглавила Марина Ерохина. До повышения она работала главным специалистом в отделе водного и геологического надзора», — сообщил источник. Информация подтверждается открытыми данными. До Ерохиной в управлении экологией отделом недропользования руководил Сергей Воротников. Ранее URA.RU писало, что в департаменте финансов Курганской области назначили нового заместителя. Им стала чиновница Татьяна Васильева. До повышения она занимала в ведомстве должность замначальника управления финансирования бюджетной сферы. Также имела опыт работы в управлении культуры в финансово-экономическом отделе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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