Жители ЯНАО выбирают городские объекты, нуждающихся в реконструкции

В ЯНАО, как и по всей России, стартовало голосование за объекты благоустройства по национальному проекту. Об этом сообщает глава Ямала Дмитрий Артюхов.
«Выбираем объекты в опорных городах Арктики — Ноябрьске и Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги. Как и прежде, принимаем решение вместе — взрослые и ребята с 14 лет могут проголосовать на сайте», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале. Проголосовать за объект можно через платформу «Госуслуги».
За годы действия национального проекта «Инфраструктура для жизни» на Ямале отремонтировано 319 общественных пространств и 1126 дворов. В 2025 году планируется обновить 15 пространств, кроме того, в округе продолжит действие программа «Мой двор».
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