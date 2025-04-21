21 апреля 2025

Жители ЯНАО выбирают городские объекты, нуждающихся в реконструкции

В ЯНАО стартовало голосование за объекты благоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале начнется ремонт городских пространств
На Ямале начнется ремонт городских пространств Фото:

В ЯНАО, как и по всей России, стартовало голосование за объекты благоустройства по национальному проекту. Об этом сообщает глава Ямала Дмитрий Артюхов.

«Выбираем объекты в опорных городах Арктики — Ноябрьске и Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги. Как и прежде, принимаем решение вместе — взрослые и ребята с 14 лет могут проголосовать на сайте», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале. Проголосовать за объект можно через платформу «Госуслуги».

За годы действия национального проекта «Инфраструктура для жизни» на Ямале отремонтировано 319 общественных пространств и 1126 дворов. В 2025 году планируется обновить 15 пространств, кроме того, в округе продолжит действие программа «Мой двор».

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В ЯНАО, как и по всей России, стартовало голосование за объекты благоустройства по национальному проекту. Об этом сообщает глава Ямала Дмитрий Артюхов. «Выбираем объекты в опорных городах Арктики — Ноябрьске и Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги. Как и прежде, принимаем решение вместе — взрослые и ребята с 14 лет могут проголосовать на сайте», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале. Проголосовать за объект можно через платформу «Госуслуги». За годы действия национального проекта «Инфраструктура для жизни» на Ямале отремонтировано 319 общественных пространств и 1126 дворов. В 2025 году планируется обновить 15 пространств, кроме того, в округе продолжит действие программа «Мой двор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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