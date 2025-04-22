МИД РФ пригрозил НАТО жестким ответом за военное планирование

Россия примет жесткие ответные меры на военное планирование НАТО и усилит собственную обороноспособность из-за агрессивной политики альянса. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, Москва внимательно отслеживает действия Североатлантического альянса и учитывает их при формировании своих оборонных планов.
«Как говорил президент [России Владимир Путин], в гонку вооружений [с НАТО] мы ввязываться не будем, но будем использовать все имеющиеся у нас средства. Они достаточно обширны для того, чтобы обеспечить обороноспособность <...> Мы будем внимательно смотреть на эволюцию ситуации. И в случае необходимости будем принимать и реализовывать другие решения, которые мы сочтем необходимыми», — заявил Грушко. Цитата по ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что действия альянса создают угрозу региональной и глобальной стабильности. Он подчеркнул, что агрессивное военное планирование со стороны НАТО служит основой враждебного курса альянса, что вынуждает российские власти принимать это во внимание при формировании собственных оборонных мер.
Он подчеркнул, что Россия наблюдает за тем, как в результате агрессивных действий НАТО регион Северной Европы искусственно превращается в зону противостояния. При этом он напомнил, что ранее этот регион, а также акватория Балтийского моря традиционно отличались военной стабильностью и спокойствием.
Как ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, кто первый пострадает в случае агрессии НАТО. Он уточнил, что наиболее уязвимыми в случае реализации агрессивных действий со стороны альянса окажутся Польша и страны Балтии.
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