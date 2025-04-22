Курганскому предприятию запретили торговать сливочным маслом

Курганское молокоперерабатывающее предприятие столкнулось с запретом на продажу сливочного масла из-за ошибки при оформлении документов. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Ведомством эта ошибка была признана критической, так как в ветеринарных сопроводительных документах содержались недостоверные сведения о партии товара. «Уполномоченное лицо при оформлении транзакции „переработка/производство“ использовало в качестве сырья 1,3 килограмма блочного масла, а выход расфасованной продукции (масло „Крестьянское“ с м.д.ж 72,5%) составил 1,3 тонны. Указанные действия привели к нарушению прослеживаемости при производстве продукции животного происхождения», — пишет ведомство.
В результате выявленного нарушения Россельхознадзор аннулировал производственный ветеринарный сертификат на всю партию масла и приостановил регистрацию уполномоченного лица предприятия в информационной системе. Также предприятию вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушений требований ветеринарного законодательства РФ.
Ранее курганские молокоперерабатывающие предприятия уже сталкивались с аналогичными нарушениями: в частности, из-за ошибок при оформлении документов на творог и указания недостоверной информации о концентрации молочного жира Россельхознадзор приостанавливал регистрацию компаний и запрещал выпуск продукции на рынок. Кроме того, ведомство выявляло случаи незаконного продления срока годности молочных товаров и изымало их из продажи.
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