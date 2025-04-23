Закрыты школы и предприятия: последствия взрыва в воинской части во Владимирской области

Детонация на складах боеприпасов в Киржаче Владимирской области постепенно сходит на нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Зона чрезвычайной ситуации, объявленной из-за взрывов на территории воинской части, будет ограничена несколькими населенными пунктами.
Во вторник жителей Киржачского района напугал взрыв. Как оказалось, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами в воинской части произошла детонация боеприпасов. Последствия происшествия — в материале URA.RU.
Последствия
По итогу заседания оперштаба в Киржачском районе глава региона Авдеев сообщил, что детонация на складах постепенно заканчивается, но необходимо провести дальнейшие обследования и оценку последствий. 23 апреля закрыты школы и другие образовательные учреждения в районе. Также не будет работать ряд предприятий.
Зона ЧС ограничат пределами нескольких населенных пунктов. Каких именно — губернатор пообещал сообщить позднее. Также в районе закрыты три участка дорог. Также в городе Киржач с вечера 22 апреля в целях обеспечения безопасности отключены котельные, без тепла и горячей воды остались 12300 жителей и 12 соцобъектов.
Пострадавшие
Количество пострадавших по состоянию на утро 23 апреля остается прежним — четыре человека. Из них трое госпитализированы, без угрозы для жизни.
Ранее власти эвакуировали жителей всех ближайших поселков к месту взрыва, в том числе поселка Барсово и Мирный. Жителей Барсово, Мирного, Дубков и садоводческого некоммерческого товарищества «Звездный» разместили в учебных заведениях, расположенных в соседних населенных пунктах.
Губернатор посетил пункты временного размещения граждан. В них находятся 495 человек, в том числе 13 детей. Для них организовано питание. Также власти выясняют потребности эвакуированных жителей. В доме культуры работает волонтерский штаб для сбора гуманитарной помощи.
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