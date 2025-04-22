22 апреля 2025

Чтобы не как в 90-х: депутат ГД Ильтяков выступил с обращением к СМИ

Курганский депутат ГД Ильтяков призвал журналистов к положительному настрою
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ильтяков выступил с обращением к журналистам
Александр Ильтяков выступил с обращением к журналистам Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков выступил с обращением к журналистам, призвав представителей СМИ формировать более позитивную повестку. С его слов, повестка должна отличаться от той, которая была в 1990-ые годы. Политик заявил это во время круглого стола в региональном отделении партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU. 

«Журналисты и пресс-службы фактически представляют собой одну из ветвей власти, задающую тон общественным дискуссиям. СМИ способны как подчеркивать достижения, так и акцентировать внимание исключительно на проблемах, что не способствует конструктивному развитию общества. Нужно избежать того, что было в 90-х, когда писали все подряд. Вспоминая то время, плакать хочется», — заявил Ильтяков. 

Депутат провел исторические параллели, сравнив современность с периодами Советского Союза и Российской империи. По его мнению, в прежние времена государственные деятели решали насущные проблемы граждан, исходя из реалий своего времени, и оставили после себя значимые инфраструктурные объекты, которые до сих пор служат людям. Для достижения поставленных целей, считает Ильтяков, необходимо единство в обществе и взаимодействие всех его структур — власти, СМИ и граждан.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане партия «Единая Россия» обсудила инициативы для Народной программы, с которой единороссы пойдут на выборы в облдуму. Есть и проблемы, которые озвучивают курганцы. Это отток молодежи и нехватка специалистов в самых разных сферах. Эти проблемы повсеместно есть и в других регионах. В Свердловской, Оренбургской областях также их озвучивают.

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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков выступил с обращением к журналистам, призвав представителей СМИ формировать более позитивную повестку. С его слов, повестка должна отличаться от той, которая была в 1990-ые годы. Политик заявил это во время круглого стола в региональном отделении партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU.  «Журналисты и пресс-службы фактически представляют собой одну из ветвей власти, задающую тон общественным дискуссиям. СМИ способны как подчеркивать достижения, так и акцентировать внимание исключительно на проблемах, что не способствует конструктивному развитию общества. Нужно избежать того, что было в 90-х, когда писали все подряд. Вспоминая то время, плакать хочется», — заявил Ильтяков.  Депутат провел исторические параллели, сравнив современность с периодами Советского Союза и Российской империи. По его мнению, в прежние времена государственные деятели решали насущные проблемы граждан, исходя из реалий своего времени, и оставили после себя значимые инфраструктурные объекты, которые до сих пор служат людям. Для достижения поставленных целей, считает Ильтяков, необходимо единство в обществе и взаимодействие всех его структур — власти, СМИ и граждан. Ранее URA.RU писало, что в Кургане партия «Единая Россия» обсудила инициативы для Народной программы, с которой единороссы пойдут на выборы в облдуму. Есть и проблемы, которые озвучивают курганцы. Это отток молодежи и нехватка специалистов в самых разных сферах. Эти проблемы повсеместно есть и в других регионах. В Свердловской, Оренбургской областях также их озвучивают.
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