22 апреля 2025

Аналитики назвали самого популярного писателя в ЯНАО и любимые подкасты

Жители Ямала чаще всего читают книги Лукьяненко и слушают подкасты для мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
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Фэнтэзи и фантастика - других жанров ямальцам не надо
Фэнтэзи и фантастика - других жанров ямальцам не надо Фото:

Оказывается, жители Ямала предпочитают классике современную литературу. А любимыми прозаическими жанрами северян назвали фантастику и фэнтэзи. Самый популярный писатель в округе — Сергей Лукьяненко. Также есть и список наиболее часто выбираемых произведений и список предпочтительных подкастов.

«Цифровая экосистема МТС и книжный сервис „Строки“ ко Всемирному дню книги проанализировали читательские предпочтения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Самым популярным автором стал Сергей Лукьяненко», — сообщают в МТС.

По данным источника, в топ-3 популярных жанров у жителей Ямала вошли фантастика, фэнтези и современная литература. А вот список самых востребованных произведений:

  • «Вольное царство. Государь всея Руси» (16+) Валерия Язвицкого
  • «Три новеллы» (12+) Фредрика Бакмана
  • рассказ о любви «Лидочка» (18+) Ларисы Корженевской.

Также сообщается, что слушатели подкастов на Ямале чаще всего отдавали предпочтение выпускам студии DISGUSTING MEN. Это подкасты про кинематограф, музыку, светскую жизнь, видеоигры и тяжелую мужскую долю.

На минувших выходных в ЯНАО прошел форум детских и молодежных медиа «Ямалклик». На мероприятии дети представили свои документальные фильмы, посвященные людям газовой столицы и юбилею города. Одной из ведущих мероприятия стала Юлия Барановская;

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Оказывается, жители Ямала предпочитают классике современную литературу. А любимыми прозаическими жанрами северян назвали фантастику и фэнтэзи. Самый популярный писатель в округе — Сергей Лукьяненко. Также есть и список наиболее часто выбираемых произведений и список предпочтительных подкастов. «Цифровая экосистема МТС и книжный сервис „Строки“ ко Всемирному дню книги проанализировали читательские предпочтения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Самым популярным автором стал Сергей Лукьяненко», — сообщают в МТС. По данным источника, в топ-3 популярных жанров у жителей Ямала вошли фантастика, фэнтези и современная литература. А вот список самых востребованных произведений: Также сообщается, что слушатели подкастов на Ямале чаще всего отдавали предпочтение выпускам студии DISGUSTING MEN. Это подкасты про кинематограф, музыку, светскую жизнь, видеоигры и тяжелую мужскую долю. На минувших выходных в ЯНАО прошел форум детских и молодежных медиа «Ямалклик». На мероприятии дети представили свои документальные фильмы, посвященные людям газовой столицы и юбилею города. Одной из ведущих мероприятия стала Юлия Барановская;
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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