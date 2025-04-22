Аналитики назвали самого популярного писателя в ЯНАО и любимые подкасты

Оказывается, жители Ямала предпочитают классике современную литературу. А любимыми прозаическими жанрами северян назвали фантастику и фэнтэзи. Самый популярный писатель в округе — Сергей Лукьяненко. Также есть и список наиболее часто выбираемых произведений и список предпочтительных подкастов.
«Цифровая экосистема МТС и книжный сервис „Строки“ ко Всемирному дню книги проанализировали читательские предпочтения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Самым популярным автором стал Сергей Лукьяненко», — сообщают в МТС.
По данным источника, в топ-3 популярных жанров у жителей Ямала вошли фантастика, фэнтези и современная литература. А вот список самых востребованных произведений:
- «Вольное царство. Государь всея Руси» (16+) Валерия Язвицкого
- «Три новеллы» (12+) Фредрика Бакмана
- рассказ о любви «Лидочка» (18+) Ларисы Корженевской.
Также сообщается, что слушатели подкастов на Ямале чаще всего отдавали предпочтение выпускам студии DISGUSTING MEN. Это подкасты про кинематограф, музыку, светскую жизнь, видеоигры и тяжелую мужскую долю.
На минувших выходных в ЯНАО прошел форум детских и молодежных медиа «Ямалклик». На мероприятии дети представили свои документальные фильмы, посвященные людям газовой столицы и юбилею города. Одной из ведущих мероприятия стала Юлия Барановская;
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