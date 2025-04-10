Каждый любитель фантастики в России знает произведения Сергея Лукьяненко. «Ночной дозор», «Черновик», «Лабиринт отражений» — лишь немногие из известных произведений писателя, ставшие классикой отечественной фантастики. За свою долгую литературную карьеру писатель внес огромный вклад в литературу России. 11 апреля Сергею Лукьяненко исполняется 57 лет — URA.RU вспоминает творческий путь талантливого фантаста.
Детство и юность Сергея Лукьяненко
Сергей Лукьяненко родился в небольшом и живописном городке Каратау в Казахстане. Будущий фантаст жил в семье врачей: его отец работал в психотерапии, а мать — в наркологии. Но будущего фантаста с юных лет тянуло к литературе: уже в пять лет Сергей осилил роман «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, а в первом классе наткнулся на братьев Стругацких. Восхитившись «Страной багровых туч», школьник принялся читать все другие книги фантастов, которые удавалось найти.
В восьмом классе Лукьяненко впервые прочитал «Властелина колец». «Первый том вышел в „Детской листовке“ в сокращенном виде и был замаскирован под сказку, с веселыми рисунками на обложке... Я взял с пренебрежением: я взрослый человек, мне пятнадцать лет, а тут какая-то детская фигня», — признавался писатель в интервью изданию «Труд».
В школьные годы Сергей Лукьяненко мог прочитать несколько книг за один вечер. Будущий писатель брал в библиотеке несколько томов с утра, а затем успевал перед закрытием обменять их на другие книги, чтобы было что почитать вечером. Оценив талант ребенка, библиотекари шли навстречу юноше и разрешали забирать домой даже те книги, которые запрещалось выносить из заведения.
Но когда пришла пора выбирать будущую профессию, Сергей решил не подводить родителей и продолжить династию медиков. Юноша поступил в медицинский институт Алма-Аты на лечебный факультет. Но даже там не забыл о своей любви к фантастике — и организовал среди однокурсников литературный клуб.
В 1990 году Сергей Лукьяненко получил диплом и начал работать врачом-психиатром. Однако всего год хватило будущему писателю для того, чтобы понять — медицина это не его. Тогда Сергей устроился в журнал «Миры» и вскоре дослужился до заместителя редактора. Уже тогда его первые истории публиковались, и спустя несколько лет автор полностью ушел в творчество.
Начало творческого пути Сергея Лукьяненко
Писать рассказы Сергей Лукьяненко начал еще в 1980-х годах. Однажды юноша перечитал все книги дома, но по-прежнему хотел погрузиться в мир литературы.
«Я снимал комнату, жил один. И от скуки мне вдруг захотелось почитать что-нибудь этакое. Если вы помните, фантастику в то время достать было очень сложно — нынешней молодежи не понять, что такое книжный дефицит! Я взял тетрадку, лег на диван и за вечер написал три коротеньких рассказа», — рассказывал автор изданию «Тотал».
Так на свет появился рассказ «Нарушение». В институте Лукьяненко принес его приятелю, который тоже увлекался фантастикой. А друг взял, и без ведома автора отнес рукопись в редакцию журнала «Заря». Редактор сначала не поверил, что перед ним рассказ 18-летнего юноши. Но встретившись с Сергеем, убедился, что это его работа, и опубликовал историю на страницах журнала.
Вскоре еще один рассказ писателя, «За лесом, где подлый враг», опубликовали в «Уральском следопыте». История о военных, которые сражаются с невидимым противником, принес Лукьяненко первую славу: благодаря большому тиражу на молодого писателя обратили внимание критики, а сам рассказ перевели для индийских и американских изданий.
После этой публикации писателя начали приглашать на фестивали и семинары, где Сергей Лукьяненко познакомился с коллегами и критиками. Вдохновившись поддержкой, автор решил попробовать себя в большой прозе и написать роман.
В 1992 году увидела свет книга «Рыцари сорока островов». Сначала Сергей Лукьяненко хотел написать пародию на книги Владислава Крапивина — популярного детского писателя. Сергей взял за основу близких Крапивину героев, и поместил их в жестокую и нехарактерную для детских книг среду. Но очень скоро отказался от этой задумки — от пародии остался лишь эпиграф романа, взятый из книг Крапивина.
Роман о полигоне, на котором исследуют поведение детей, принес Сергею Лукьяненко настоящую славу. Роман получил премию «Меч Руматы» как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а известный писатель Кир Булычев заявил, что у автора такого романа — большое будущее.
Основные произведения и литературный успех Сергея Лукьяненко
После успеха первого романа Сергей Лукьяненко стал все чаще радовать фанатов фантастики новыми работами. В 90-х свет увидели произведения «Мальчик и тьма», сборник «Атомный сон», рассказы «Фугу в мундире» и «Слуга».
В 1996 году писатель перебрался из Алма-Аты в Москву и познакомился с другой звездой российской фантастики, Ником Перумовым. Вместе они написали техно-фентези «Не время для драконов» — о попаданце Викторе, который перенесся из нашей реальности в Срединный мир, который наполняют эльфы, гномы и кланы магов.
Годом спустя вышел роман «Лабиринт отражений». Действие книги происходит одновременно в современном Петербурге и виртуальном городе Диптаун, в который можно переместиться с помощью специального изобретения. Во время работы над книгой Лукьяненко едва не потерял рукопись из-за компьютерного сбоя. К счастью, черновики удалось спасти.
Роман стал безумно популярен в сети. Поклонники требовали продолжения, а когда узнали, что писатель не планирует сиквел, начали сами предлагать свою версию. Однако вскоре у Лукьяненко появилась идея для второй части, и свет увидел роман «Фальшивые зеркала».
Но главную народную любовь Сергею Лукьяненко принесли романы из цикла городского фэнтези «Ночной дозор». Изначально события книги должны были происходить в средневековье, но писатель решил, что намного проще окажется перенести героев на современные улицы — и не прогадал.
Читатели с восторгом приняли историю о противостоянии тьмы и света на родных улицах. Вскоре вышли и продолжения: «Дневной дозор» и «Сумеречный дозор». Успех закрепили экранизации Тимура Бекмамбетова. Нашумевшие фильмы с Константином Хабенским принесли создателям миллионы рублей, а Сергею Лукьяненко — всероссийскую славу.
Вслед за «Дозорами» вышли и трилогия «Ген», два романа из серии «Работа над ошибками», а также романы цикла «Пограничье». Все эти романы окончательно сформировали творческий стиль автора. Его работы сочетают в себе научную фантастику, детектив и психологический роман. Произведения автора отличаются от других постоянно поднимающимися вопросами о морали и этике.
Личная жизнь Сергея Лукьяненко
Со своей супругой Софией Костичено писатель познакомился еще в 1990 году. Пара встретилась в стенах Казахстанского университета в феврале — а уже в сентябре того же года влюбленные расписались в ЗАГСе.
Пока Сергей Лукьяненко выпускал одну книгу за другой, его супруга продолжила работать по специальности: десять лет занималась психологией, а после устроилась преподавателем в родной университет. Перебравшись в Москву, женщина начала работать в Российском гуманитарном университете.
В 2004 году на свет появился первенец писателя Артемий, а через три года у Сергея Лукьяненко родился второй сын Даниил. В 2012 году знаменитый фантаст стал отцом дочери Надежды.
Скандал вокруг интервью Сергея Лукьяненко
В октябре 2022 года случился скандал с писателем. Сергей Лукьяненко пришел на интервью к журналисту Антону Красовскому на RT, где собеседник начал резко высказываться в отношении украинских детей. После этого на Красовского обрушился шквал хейта: редактор телеканала Маргарита Симоньян осудила слова подчиненного и уволила его из RT, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова журналиста.
Писатель же, в свою очередь, заявил, что Красовский намеренно пытался спровоцировать его на резкое высказывание, но в итоге поплатился за это сам. «То, что с человеческой, моральной точки зрения недопустимо так говорить, даже гиперболизируя, пытаясь заострить тему и прочее, — это понятно. Разумеется, он был глубоко неправ, когда так высказался», — прокомментировал ситуацию Лукьяненко на RTVI.
Чем сейчас занимается Сергей Лукьяненко
Знаменитый писатель по-прежнему продолжает радовать поклонников новыми книгами. В 2023 году вышел роман «Прыжок», завершив космическую трилогию «Соглашение». Годом спустя свет увидела книга «Форсайт». История о людях, которым снится страшное будущее, с теплотой приняли любители фантастики.
Автор до сих пор работает над продолжением своих «Дозоров». Книга «Вечный дозор» должна была выйти еще в 2022 году, автор даже выпустил пролог и первую главу. Однако из-за политических событий работа над романом затянулась. По словам писателя, каждый «Дозор» отражал актуальную эпоху, и сегодня ситуация сильно поменялась. Точная дата выхода продолжения до сих пор неизвестна.
В 2023 году Сергей Лукьяненко стал членом общественной палаты РФ. При этом, по словам автора, он будет работать над разработкой идеологии в литературе и кино, а его труд не будет оплачиваться.
Библиография Сергея Лукьяненко
Вот уже почти сорок лет Сергей Лукьяненко продолжает радовать поклонников своими работами. Книги писателя всегда окунают читателя в необычный и фантастический мир, в котором даже в самые трудные времена находится место справедливости и человечности.
- 1989 — «Атомный сон»
- 1990 — «Пристань желтых кораблей»
- 1992 — «Рыцари сорока островов»
- 1996 — «Линия грез»
- 1997 — «Лабиринт отражений»
- 1998 — «Ночной Дозор»
- 2000 — «Дневной Дозор»
- 2002 — «Спектр»
- 2003 — «Сумеречный Дозор»
- 2004 — «Калеки»
- 2005 — «Черновик»
- 2007 — «Чистовик»
- 2009 — «Недотепа»
- 2012 — «Новый Дозор»
- 2013 — «Застава»
- 2016 — «Кваzи»
- 2019 — «Маги без времени»
- 2020 — «Ловец видений»
- 2021 — «Три дня индиго»
- 2022 — «Месяц за Рубиконом»
- 2022 — «Лето волонтера»
- 2023 — «Прыжок»
- 2024 — «Форсайт»
- 2024 — «Поиски утраченного завета»
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