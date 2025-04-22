В ЯНАО вырос спрос на лекарства от аллергии

Каждую весну тысячи людей на Ямале испытывают проблемы из-за сезонной аллергии. Для облегчения симптомов повышенной чувствительности на пыльцу и цветение аптеки предлагают десятки антигистаминных препаратов, объем продаж которых на Ямале достигает десятков миллионов рублей. О самых популярных лекарствах от аллергии URA.RU рассказали аналитики фармацевтического рынка DSM Group.
По данным аналитиков, в первом квартале текущего года объем продаж антигистаминных препаратов в ЯНАО составил 26 миллионов 887 243 рублей. Прирост за год составил 3,6%. При этом объем продаж упаковок лекарств сократился на 7,8% — с 92 557 до 85 299 штук.
В число самых популярных средств от аллергии в аптеках ЯНАО вошли «Супрастин», «Зодак», «Цетрин» и «Лоратадин». В ценовом сегменте самым доступным стал «Лоратадин», цена на который начинается от 62 рублей. Самым дорогим стал «Цетрин» по цене от 165 рублей. По данным ямальских фармацевтов, популярность указанных препаратов объясняется невысокой ценой (до 200 рублей) и улучшенным составом, который не вызывает сонливости и привыкания.
Топ-5 антигистаминных препаратов в ЯНАО по объемам продаж за I квартал 2025 года
- "Супрастин" — 3 300 676 рублей (12,3%);
- "Зодак" — 2 467 594 рублей (9,2%);
- "Цетрин" — 2 339 755 рублей (8,7%);
- "Тералиджен" — 1 706 648 (6,3%)
- "Лоратадин" — 1 488 451 (5,5%).
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