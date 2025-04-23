На Тюмень надвигаются грозы и дожди
По прогнозам синоптиков, в Тюмени 25 и 26 апреля ожидаются дожди и грозы. Такие данные представлены на сайте онлайн-сервиса мониторинга погоды Ventusky.
«Пятница, 25 апреля, температура воздуха в дневное время — до 19 градусов. Гроза, дождь. Суббота, 26 апреля, воздух прогреется до 17 градусов. Гроза, дождь», — указано в прогнозе Ventusky.
По данным сервиса, к воскресенью, 27 апреля, в городе установится облачная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до 20 градусов.
В Тюмени 25 и 26 апреля ожидаются грозы
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