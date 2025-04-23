23 апреля 2025

Курганский вуз составляет списки студентов, на которых подаст в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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В КГУ предупреждают студентов о задолженности по оплате за обучение
В КГУ предупреждают студентов о задолженности по оплате за обучение Фото:

Курганский государственный университет составляет списки студентов, которые не оплатили задолженность за обучение. К этим студентам будут предъявлены иски о взыскании задолженности. Предварительно по телефону студентов предупреждают о долге и необходимости погасить его, рассказал URA.RU источник из вуза.

«Сотрудники КГУ обзванивают студентов, предупреждая о наличие задолженности по оплате за обучение и необходимости ее погасить. Имена тех, кто не погасил крупную задолженность, попадают в список лиц, к кому будут предъявлены иски», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу КГУ с просьбой прокомментировать информацию о работе по взысканию задолженностей по оплате за обучение. Ответ ожидается.

По информации Курганского городского суда, в июне прошлого года КГУ взыскал с должника задолженность за обучение и процент за пользование деньгами, а также расходы за уплату госпошлины. Общая сумма составила более 60 тысяч рублей. В настоящее время суд рассматривает еще три иска КГУ к ответчикам.

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Курганский государственный университет составляет списки студентов, которые не оплатили задолженность за обучение. К этим студентам будут предъявлены иски о взыскании задолженности. Предварительно по телефону студентов предупреждают о долге и необходимости погасить его, рассказал URA.RU источник из вуза. «Сотрудники КГУ обзванивают студентов, предупреждая о наличие задолженности по оплате за обучение и необходимости ее погасить. Имена тех, кто не погасил крупную задолженность, попадают в список лиц, к кому будут предъявлены иски», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу КГУ с просьбой прокомментировать информацию о работе по взысканию задолженностей по оплате за обучение. Ответ ожидается. По информации Курганского городского суда, в июне прошлого года КГУ взыскал с должника задолженность за обучение и процент за пользование деньгами, а также расходы за уплату госпошлины. Общая сумма составила более 60 тысяч рублей. В настоящее время суд рассматривает еще три иска КГУ к ответчикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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