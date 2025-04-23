Курганский вуз составляет списки студентов, на которых подаст в суд

Курганский государственный университет составляет списки студентов, которые не оплатили задолженность за обучение. К этим студентам будут предъявлены иски о взыскании задолженности. Предварительно по телефону студентов предупреждают о долге и необходимости погасить его, рассказал URA.RU источник из вуза.
«Сотрудники КГУ обзванивают студентов, предупреждая о наличие задолженности по оплате за обучение и необходимости ее погасить. Имена тех, кто не погасил крупную задолженность, попадают в список лиц, к кому будут предъявлены иски», — рассказал источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу КГУ с просьбой прокомментировать информацию о работе по взысканию задолженностей по оплате за обучение. Ответ ожидается.
По информации Курганского городского суда, в июне прошлого года КГУ взыскал с должника задолженность за обучение и процент за пользование деньгами, а также расходы за уплату госпошлины. Общая сумма составила более 60 тысяч рублей. В настоящее время суд рассматривает еще три иска КГУ к ответчикам.
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