Первый вице-спикер тюменской облдумы получил высокую награду от Путина

Президент России Владимир Путин наградил первого вице-спикера Тюменской областной думы орденом Дружбы. Ранее он уступил губернатору Александру Моору позицию секретаря регионального отделения «Единой России». Приказ президента о награждении размещен на сайте официального публикования правовых актов.
«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Артюхова Андрея Викторовича — первого заместителя председателя Тюменской областной думы», — сказано в документе. Артюхов возглавлял областное отделение «Единой России» 17 лет, с 2007 года он успешно избирался депутатом тюменского парламента.
Президент фонда «Региональная политика», кандидат юридических наук Павел Манченко в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что политическим позициям Артюхова после ухода с поста главы реготделения партии ничего не угрожает. «Мне кажется, Артюхов однозначно полезен партии на посту народного избранника и продолжит исполнять полномочия до момента их прекращения», — уверен Павел Манченко.
Политолог Александр Безделов считает награду данью заслугам Артюхова, который с «девяностых» находится в структурах ямальской и тюменской власти. Безделов также называет орден определенной «моральной компенсацией», напоминая, что во время конференции, где новым секретарем отделения избрали Александра Моора, Андрей Артюхов получил лишь благодарственное письмо от секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
Как ранее сообщало URA.RU, Александр Моор возглавил тюменское отделение ЕР в апреле 2025 года. По мнению источников агентства в политсообществе региона, Андрей Артюхов займет в региональном отделении позицию заместителя секретаря.
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